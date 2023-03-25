USA Today: домашнее насилие в США опаснее для детей, чем стрельба в школах

В США за последние 5 лет 621 ребёнок стал жертвой стрельбы в ходе домашнего насилия, пишет USA Today. При этом число жертв массовой стрельбы в школах за тот же период было в восемь раз меньше: как отмечает издание, домашнее насилие намного опаснее для детей, потому что в данном случае они зачастую становятся нацеленными, а не случайными жертвами.

Более двух третей американских родителей боятся, что в школах, где обучаются их дети, может произойти массовая стрельба, пишет USA Today, ссылаясь на исследование от Pew Research Center. Однако куда более опасным местом для детей являются их собственные дома, отмечает издание.

Согласно данным организации Gun Violence Archive, за последние пять лет в США в результате домашнего насилия от огнестрельного оружия пострадало минимум 866 детей в возрасте младше 17 лет: 621 из них погиб. За тот же период число жертв массовых расстрелов в американских школах составило 75 человек. Таким образом, число детей, убитых в результате домашнего насилия, в восемь раз превысило число жертв школьных расстрелов. Как пишет USA Today, большинство жертв домашнего насилия были намеренно застрелены своими родителями, приёмными родителями или же опекунами — то есть теми, кто должен был о них заботиться и защищать их.

При этом проблема домашнего насилия получает куда меньше освещения в медиа, чем проблема школьного насилия, подчёркивает USA Today. Издание пишет, что за последние пять лет наибольший всплеск убийств детей в результате домашнего насилия наблюдался в первый год пандемии коронавируса, когда количество жертв выросло на 61% в сравнении с предыдущим годом.

Как отмечает USA Today, смертоносность домашнего насилия гораздо выше именно для детей. Большинство взрослых, пострадавших от огнестрельных ранений, выживают: но 72% случаев применения огнестрельного оружия дома против детей заканчиваются летальным исходом. Причина, помимо прочего, заключается в том, что в случае с домашним насилием дети становятся нацеленной жертвой, а не попадают под хаотичную стрельбу.

Мотивом для домашнего насилия зачастую играет трудное финансовое положение или же нервные срывы, пишет USA Today. Кроме того, дети часто становятся побочными жертвами насилия, направленного против нынешних или бывших романтических партнёров. Также издание отмечает, что дети из штатов со слабой законодательной регуляцией оружия подвергаются большему риску.