ABC News: волна ложных сообщений о стрельбе в школах прокатилась по США

С середины сентября более чем в 15 штатах были зарегистрированы ложные звонки с сообщениями об угрозе в школе, сообщает ABC News. Тревожная тенденция вынудила ФБР вмешаться и начать расследование подобных случаев, поскольку это является тяжким правонарушением, подчёркивается в сюжете.

По говорим об опасной тенденции, распространившейся по всей стране. За последние две недели более десятка штатов сообщали о ложных звонках по линии 911 с сообщениями о стрельбе в школе. В ситуацию вмешалось ФБР. К нам присоединяется корреспондент ABC Фил Липоф с сюжетом по этой теме. Доброе утро, Фил.

ФИЛ ЛИПОФ, корреспондент: Доброе утро, Эриэль. Верно, как вы отметили, ФБР начало заниматься этой ситуацией — это должно послать сигнал любому, кто планирует сделать ложный звонок, что всё очень серьёзно. Сообщения об угрозе, реальной или выдуманной, рассматриваются одинаково тщательно. Это преступление федерального уровня. Этим утром вся страна столкнулась с тревожной, ужасающей тенденцией — серией звонков с ложными сообщениями о стрельбе в школах.

ДЖЕННА РАЙТ, родительница: Как можно сделать такое с детьми? Что происходит в голове у человека, целью которого становятся дети?

Это называется «своттинг» (от англ. SWAT — спецназ, дословно — «действия спецназа». — ИноТВ) — группы экстренного реагирования, бойцы SWAT и тактические подразделения устремляются в школу в состоянии боевой готовности, но оказывается, что угрозы не было. В пятницу произошёл один из последних таких случаев: в семь школ штата Огайо поступили ложные тревожные звонки. Ученики забились под парты, пока их родители мучительно ждали снаружи. По информации Национальной ассоциации школьных офицеров полиции, помимо Огайо, с 13 сентября ещё 15 штатов пострадали от подобных действий.

ЭМИ КЛИНДЖЕР, программный директор по школьной безопасности: (Огромное. — ИноТВ) эмоциональное напряжение, в течение этих 20 минут, когда мы думали, что там действительно находится стрелок, хаос, беспокойство и страх царили среди учеников, учителей, родителей и местных жителей.

На прошлой неделе глава полиции Хьюстона, штат Техас, выступил с предупреждением после того, как силы реагирования прибыли в одну из старших школ города после ложного звонка.

ТРОЙ ФИННЕР, глава полиции Хьюстона: Это не шутки, кто бы ни сделал этот звонок, он должен понять, что при участии всех структур, в том числе ФБР, мы выследим этого человека и призовём к ответу.

ФИЛ ЛИПОФ: Федеральное бюро расследований сообщило ABCNews, что «очень серьёзно относятся к «своттингу», поскольку в таких случаях в опасности оказываются невинные люди», добавив, что бюро будет расследовать все сообщения об угрозах. Как вы только что слышали, глава полиции Хьюстона сказал, что это совсем не шутки. Сообщение (ложное. — ИноТВ) об угрозе такого рода — это преступление федерального уровня. Вспомним, к примеру прошлый четверг — тогда со всего Хьюстона поступило несколько тревожных звонков. Один из них сообщил о бомбе в старшей школе. Полицейские взяли необходимое снаряжение, устремились туда и обыскали здание, не найдя взрывное устройство. Но нам они сообщили, что нашли ученика, который сделал этот звонок. Его арестовали и предъявили обвинения в совершении тяжкого преступления. Последствия весьма реальны, Джене.

Очень много ресурсов выделяется для противодействия этой тенденции! Спасибо, Фил.

Дата выхода в эфир 25 сентября 2022 года.