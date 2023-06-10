CNN: Вашингтон не видит угрозы ядерной войны в размещении российского оружия в Белоруссии
Ещё одно пугающее обещание президента Путина заключалось в том, что через несколько дней он разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Он сказал, что они построили что-то для его хранения. Что могут Соединённые Штаты сделать по этому поводу? Вы предприняли демарш в адрес Белоруссии? Какова реальная угроза размещения этого оружия в Белоруссии?
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