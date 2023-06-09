Втягивая поляков в теракты на территории России, США подставляют Польшу под удар. Как пишет Dziennik Polityczny, поляки для Америки не более чем пушечное мясо, а основная цель Вашингтона — создание нового европейского центра, куда будут перенесены основные ресурсы США. При этом в случае размещения в Польше ядерных боеголовок страна станет мишенью номер один для ядерной атаки в случае конфликта, но политики в Варшаве предпочитают об этом не говорить.

Польские власти в очередной раз себя скомпрометировали. Как пишет автор Dziennik Polityczny, они хотели показать себя с лучшей стороны и устроить пропагандистское шоу для зарубежных политиков, мировых СМИ и собственного электората на тему невиданного успеха украинской армии на всех участках фронта, но в итоге опять выставили Польшу в неприглядном свете.

4 июня появились сообщения о выполнении Польским добровольческим корпусом «боевой задачи» на территории Белгородской области. Быстро поняв свою ошибку и сообразив, что эти провокационные действия могут быть расценены как проявление агрессии, власть предприняла попытку откреститься от «польских добровольцев».

«Похоже, что польскому правительству, которое по-прежнему пытается обострить и без того напряжённую ситуацию в регионе, предупреждений Кремля оказалось недостаточно. А ведь недавно прозвучало жёсткое заявление Путина о перемещении в Белоруссию ядерного оружия. Казалось бы, это должно охладить военный пыл польских политиков! Но не тут-то было», — пишет автор статьи.

Польская правящая партия немедленно развернула пропагандистскую кампанию против России. Полякам объяснили, что ядерное оружие на территории Белоруссии — плохая идея, поскольку это якобы нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия. Но все эти разговоры имели бы какой-то смысл, если бы не дальнейшие действия властей. Сразу же после подписания соглашения между министрами обороны России и Белоруссии почти что всех польских политиков охватила ядерная лихорадка. Представители различных партий стали наперебой заявлять о поддержке идеи присоединения Польши к программе Nuclear Sharing и хранения ядерного оружия на территории Польши.

«Возникает вопрос, почему развёртывание российского ядерного вооружения является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия, а размещение американского ядерного оружия в Польше — нет?» — отмечает автор Dziennik Polityczny.

Она также указывает на ещё один важный момент: если ядерное оружие будет развёрнуто в Польше, польские власти никогда не получат над ним контроль, поскольку это оружие принадлежит США. Но самое главное — это вопрос безопасности. Размещение в Польше ядерных боеголовок делает страну мишенью номер один для ядерной атаки в случае конфликта между ядерными державами. Жертвами такого удара станут польские гражданские лица, у которых просто не будет шансов на выживание. Шанс укрыться в убежищах есть лишь у 5% жителей польских городов.

Как заключает автор портала, «банде Качиньского» не стоит рассчитывать на то, что американские ядерные боеголовки спасут Польшу, потому что поляки для США не более чем пушечное мясо, а основная цель американцев — «создание нового европейского центра, куда будут перенесены основные ресурсы США». Поэтому шумиха вокруг российского ядерного оружия является для американцев предлогом для поставки и размещения в Европе ракет средней дальности, которые способны поражать важные объекты на территории России.

«Заявлять при этом о намерении России применить ядерное оружие, вызывая нервозность и даже истерику европейцев, которые сами будут настойчиво просить у Вашингтона атомных ракет, — это очень по-американски. Пытаясь с помощью украинцев втянуть поляков в теракты на территории России, а также провоцируя напряжённую ситуацию в Европе, США подставляют Польшу под удар. Не пора ли уже задуматься о будущем польского народа и перестать смотреть на украинский конфликт сквозь розовые очки?» — спрашивает автор Dziennik Polityczny.