TVP: первые участки на границе Польши с Калининградской областью будут огорожены уже к июлю

Вся 200-километровая граница Польши с Калининградской областью России разделена на 12 участков, на которых кипит работа, сообщил замглавы МВД Польши Блажей Побожий. В интервью TVP1 он отметил, что первые участки будут готовы уже к июлю этого года, а окончание строительства и ввод в эксплуатацию ожидается не позднее осени.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Блажей Побожий сообщил, что на границе с Калининградской областью продолжается строительство электронного заграждения. «Вся 200-километровая граница разделена на 12 участков, которые будут сдаваться один за другим», — сообщил он в в эфире TVP1. По словам замминистра, первые участки заграждения будут готовы уже в июле, а полное завершение строительства и передача в эксплуатацию не позднее этой осени.

В беседе Побожий подчеркнул, что на протяжении всей польско-белорусской границы уже действует электронное заграждение. «В последнее время мы наблюдаем усиление давления, с начала этого года мы зафиксировали 11 тысяч попыток незаконного пересечения границы между Польшей и Белоруссией. Это очень большое число, но все они фиксируются и пресекаются», — объяснил он.

Замминистра рассказал, что как только какой-либо человек приближается к польской границе, все устройства обнаружения и датчики обнаруживают его. «И даже если он проскочит через нашу границу, то он нас приведёт к тому, кто его встречает. Наши пограничники называют их извозчиками, они ждут их на нашей границе, чтобы их отвезти дальше. Иногда может показаться, что эта попытка успешна, но в результате она нас наводит на организаторов этой преступной деятельности», — пояснил он.

TVP1 напоминает, что строительство электронного заграждения, то есть системы камер и датчиков движения, на границе с Калининградской областью продолжается с апреля. В рамках заграждения будет установлено 2 тыс. столбов для камер и 3 тыс. дневных и ночных тепловизионых камер, 500 км силовых и передающих кабелей и 200 км кабелей обнаружения, а также 12 электротехнических контейнеров.