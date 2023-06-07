TVP: первые участки на границе Польши с Калининградской областью будут огорожены уже к июлю
Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Блажей Побожий сообщил, что на границе с Калининградской областью продолжается строительство электронного заграждения. «Вся 200-километровая граница разделена на 12 участков, которые будут сдаваться один за другим», — сообщил он в в эфире TVP1. По словам замминистра, первые участки заграждения будут готовы уже в июле, а полное завершение строительства и передача в эксплуатацию не позднее этой осени.
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