Dziennik: Польша начала замену дорожных табличек «Калининград» на «Крулевец»

У поляков плохие ассоциации с советским деятелем М.И. Калининым. Согласно словам министра развития и технологий Вальдемара Буды, Польша не желает быть русифицирована, именно поэтому и было принято решение об изменении названия «Калининград» на польское историческое название «Крулевец». Работы по замене дорожных таблиц были уже начаты и продлятся до середины июня. Более того, чтобы оптимизировать расходы, на некоторые щиты новое название будет просто-напорото приклеено, сообщает Dziennik.

«Калининград умер, да здравствует Крулевец!» — пишет Dziennik. Генеральная дирекция национальных дорог и автомагистралей приступила к замене дорожных знаков с названием «Калининград» — теперь на польских дорогах указатели будут вести в «Крулевец».

«Решение ввести название «Крулевец» на дорожных знаках было принято в соответствии с резолюцией комиссии по стандартизации географических названий за пределами Республики Польша, которая рекомендовала для города, называемого на русском языке Калининградом, польское название «Крулевец», а для Калининградской области — Крулевецкая область», — объясняет дирекция.

Dziennik рассказывает, что в граничащем с Калининградской областью Варминьско-Мазурском воеводстве на национальных дорогах №№ 51, 54, 57, S16 и S51 установлено 26 знаков с названием «Калининград». Вначале замене будут подлежать таблицы на национальной дороге № 51 и на национальной дороге № 57. Остальные указатели будут заменены уже к середине июня 2023 года. Руководствуясь принципом рационального управления финансовыми средствами на текущее содержание дорог, дирекция заменит полностью только 14 указателей, а на остальные 12 щитов просто-напросто наклеит новое название — «Крулевец». «Вся операция по изменению обозначений обойдётся примерно в 60 тысяч злотых (около 1 150 тыс. рублей. — ИноТВ)», — сообщает областное отделение Генеральной дирекции национальных дорог и автомагистралей в Ольштыне.

Министерство инфраструктуры уверяет, что предприниматели не обязаны обновлять документы в связи с нововведениями. Одновременно оно указывает на то, что новое название «Крулевец» будет нанесено на карты.

«Мы не хотим в Польше русификации, и поэтому мы приняли решение об изменении названия... Калининграда и Калининградской области. Это название нам навязано, оно искусственное, и оно не имеет отношения к нашей истории. Факт присвоения большому городу, расположенному недалеко от наших границ, имени М.И. Калинина, то есть преступника, ответственного в том числе за принятие решения о массовом убийстве польских офицеров в Катыни в 1940 году, вызывает у поляков негативные эмоции», — заявил министр развития и технологий Вальдемар Буда.

Dziennik напоминает, что Калининград был построен вокруг замка, возведённого в 1255 году тевтонскими рыцарями. Город называли «Караляучюс» — по-литовски, «Караляуч» — по-латышски, «Краловец» — по-чешски, а его историческое русское название — это именно «Королевец». Он почти 300 лет входил в состав Орденского государства, а затем более 400 лет находился в границах Пруссии и Германии. В течение 190 лет он зависел и от Польши, когда эти территории были польским феодальным владением. После Второй мировой войны город вошёл в состав СССР внутри Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, а в 1946 году московские власти изменили его название на Калининград, которое по сей день действует в России.