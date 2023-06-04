WT: США готовят киберстратегию для борьбы с «изощрённой северокорейской угрозой целевого фишинга»

ФБР, АНБ и Госдеп США готовят новую киберстратегию, специально предназначенную для противодействия так называемой изощрённой северокорейской угрозе целевого фишинга, сообщает The Washington Times. Как поясняет издание, таким образом администрация Байдена пытается ответить на кибератаки связанных с Пхеньяном хакеров, под прицел которых попали не только бывшие и нынешние сотрудники американской разведки, но и руководители СМИ, а также учёные, занимающиеся вопросами национальной безопасности.

Северная Корея нацелила свои кибератаки на сотрудников американской разведки, пишет The Washington Times.



В Вашингтоне распространяются подробности секретного списка северокорейских целей. Как отмечает издание, помимо бывших и нынешних сотрудников разведки, под прицелом хакеров Пхеньяна оказались также руководители СМИ и учёные, занимающиеся вопросами национальной безопасности.



Администрация Байдена в настоящий момент пытается дать ответ на происходящее.



ФБР, Агентство национальной безопасности (АНБ) и Госдепартамент США готовят новую киберстратегию, специально предназначенную для противодействия тому, что американские чиновники называют «изощрённой северокорейской угрозой целевого фишинга», говорится в статье.



Администрация по-прежнему хранит молчание по поводу этих усилий, хотя осведомлённые источники говорят, что об этой стратегии будет объявлено уже в ближайшие дни.



Из общения с более чем десятком нынешних и бывших сотрудников сферы национальной безопасности США издание The Washington Times узнало, что основной аспект угрозы заключается в следующем: хакеры, связанные с северокорейской разведкой, используют поддельные аккаунты электронной почты, чтобы выдавать себя за американских чиновников.



Хотя эти аккаунты изначально используются для общения с высокопоставленными политическими экспертами, однако хакеры, вероятно, участвуют в более коварной кампании, направленной на проникновение в компьютерные сети компаний и учреждений, тесно связанных с национальной безопасностью, отмечается в статье.

Источники в компании Mandiant, занимающейся вопросами кибербезопасности, говорят, что кибератаки проводятся северокорейской хакерской группой APT43, контролируемой северокорейской разведкой. Хакеры охотятся на чиновников, обладающих конфиденциальными сведениями по политическим решениям в сфере безопасности и по распространению ядерного оружия.



Эти события разворачиваются на фоне обострения напряжённости вокруг Северной Кореи, военного союзника Китая. В последние годы на фоне растущего регионального сотрудничества в сфере безопасности между США и их союзниками Южной Кореей и Японией Пхеньян осуществил ряд провокаций с привлечением ракет и ядерных вооружений.



Совсем недавно администрация Байдена объявила, что в скором времени Вашингтон впервые за более чем 40 лет направит в Южную Корею подводную лодку с ядерным оружием, напоминает The Washington Times.