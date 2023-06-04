WT: США готовят киберстратегию для борьбы с «изощрённой северокорейской угрозой целевого фишинга»
В Вашингтоне распространяются подробности секретного списка северокорейских целей. Как отмечает издание, помимо бывших и нынешних сотрудников разведки, под прицелом хакеров Пхеньяна оказались также руководители СМИ и учёные, занимающиеся вопросами национальной безопасности.
Администрация Байдена в настоящий момент пытается дать ответ на происходящее.
ФБР, Агентство национальной безопасности (АНБ) и Госдепартамент США готовят новую киберстратегию, специально предназначенную для противодействия тому, что американские чиновники называют «изощрённой северокорейской угрозой целевого фишинга», говорится в статье.
Администрация по-прежнему хранит молчание по поводу этих усилий, хотя осведомлённые источники говорят, что об этой стратегии будет объявлено уже в ближайшие дни.
Из общения с более чем десятком нынешних и бывших сотрудников сферы национальной безопасности США издание The Washington Times узнало, что основной аспект угрозы заключается в следующем: хакеры, связанные с северокорейской разведкой, используют поддельные аккаунты электронной почты, чтобы выдавать себя за американских чиновников.
Эти события разворачиваются на фоне обострения напряжённости вокруг Северной Кореи, военного союзника Китая. В последние годы на фоне растущего регионального сотрудничества в сфере безопасности между США и их союзниками Южной Кореей и Японией Пхеньян осуществил ряд провокаций с привлечением ракет и ядерных вооружений.
Совсем недавно администрация Байдена объявила, что в скором времени Вашингтон впервые за более чем 40 лет направит в Южную Корею подводную лодку с ядерным оружием, напоминает The Washington Times.
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