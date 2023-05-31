NYT: «принцесса» Северной Кореи никогда не станет «королевой»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын стал всё чаще появляться на фотографиях предположительно со своей дочерью. И многие эксперты стали говорить, что, видимо, именно её он прочит себе в преемники. Однако The New York Times приводит аргументы в пользу того, что шансы на это у молодой девушки совсем невелики.

Уже более полугода лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появляется на фотографиях вместе с молодой девушкой. Как пишет The New York Times, ссылаясь на данные южнокорейской разведки, это его дочь Ким Чжу Э, ей 10 лет и это средний ребёнок Ким Чен Ына. Их совместные фотографии то во время парада, то во время визита в лабораторию публиковались уже более десяти раз за это время. Как отмечает издание, эти фотографии явно продуманы «от локонов до перчаток», поэтому в условиях полной закрытости страны нельзя точно утверждать, что это дочь лидера.

Как говорят эксперты, ракетные испытания Северной Кореи больше не вызывают шоковых заголовков, поэтому Ким Чен Ын стал использовать славу своей дочери. «Новые фотографии с дочерью отвлекают внимание от того, что у Ким Чен Ына не получается обеспечить свой народ достаточным количеством еды и энергии — и, по словам политолога Су Кима из Института Лоуи, отвлекают международное сообщество от работы над долгосрочным решением ядерной проблемы КНДР».

Но главный вопрос в отношении этой девушки: может ли она стать наследницей Ким Чен Ына? Некоторые уверены, что может. Северокорейский режим сосредоточен вокруг культа личности лидера, и портреты имеют здесь важное значение. Поэтому такого рода личные фотографии можно рассматривать как официальное признание девушки. К тому же на фотографиях она предстаёт воплощением воинственной идеологии режима, отмечает автор статьи. Также тут играет большую роль наследственность и чистота «революционной крови», которую северокорейская пропаганда постоянно подчёркивает. Наконец, сообщается, что граждане страны с именем Чжу Э получили рекомендацию изменить имя, а ранее то же самое было с именами предыдущих северокорейских лидеров.

Но другие эксперты считают, что у Чжу Э нет шансов на престол. Они делают акцент на том, что укоренившиеся в Северной Корее патриархальные традиции и гендерное неравенство окажутся незыблемыми. От основателя страны Ким Ир Сена до Ким Чен Ира, а теперь и Ким Чен Ына, власть в Северной Корее сознательно передавалась от отца к сыну. Государственная идеология КНДР под названием «чучхе» смешивает социализм и конфуцианство, иерархическую систему, которая ставит мужчин выше женщин и ограничивает деятельность женщин. Ядром социалистического мира, конечно же, является глава семьи, патриарх, объясняет автор статьи. И у Чжу Э, по данным разведки, есть старший брат, а пол третьего ребёнка Ким Чен Ына неизвестен.

Гендерные барьеры в Северной Корее сейчас даже выше, чем во время основания страны, когда Ким Ир Сен содействовал равноправию, чтобы женщины внесли свой вклад в строительство экономики и общества. Тогда женщины получили право голоса и право на труд. И в 1990-х, когда в стране был голод, женщины и добывали пропитание, и занимались домом.

Но, по словам специального докладчика ООН по правам человека в Северной Корее, «широко распространённые гендерные стереотипы» остаются основной причиной дискриминации женщин. Женщин называют «цветами», их внешний вид контролирует государство, они сталкиваются с сексуальным насилием.

И до Чжу Э некоторые женщины в Северной Корее становились политическими символами, пишет автор статьи. В 1970-х годах бабушка Ким Чен Ира и его мать были представлены в качестве образцов для подражания. Бабушку называли матерью всех корейцев, её воспевали в песнях, картинах и стихах.

Хотя Ким Чен Ын держит в своём ближайшем окружении несколько женщин, они всё же служат его целям, пишет автор статьи. Он наделяет их особыми ролями: например, его сестра играет роль «плохого полицейского» в дипломатических спорах с США, а первая леди Ли Соль Чжу выступает в роли «матери государства».

По словам экспертов, Ким Чен Ын хочет, чтобы граждане видели в Чжу Э, что наследники его династии готовы защищать страну, а его самого чтобы считали «любящим отцом для всех своих граждан». «Ким запустил Чжу Э в качестве пробного воздушного шара, чтобы проверить реакцию внутри и вне его страны, — приводит The New York Times слова одного из опрошенных экспертов. — Демонстрация дочери может означать, что он чувствует себя в достаточной безопасности».