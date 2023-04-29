Spiegel: «старик без будущего» и «дурак» — сестра Ким Чен Ына заявила об опасности союза США и Южной Кореи для мира и безопасности

Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заявила, что Вашингтонская декларация президентов США и Южной Кореи повлечёт за собой «последствия, создающие серьёзную угрозу миру и безопасности в регионе Северо-Восточной Азии и мире», сообщает Der Spiegel со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК. Слова президента США Джо Байдена о смене режима в КНДР она назвала «вздором старика без будущего», а самого президента Южной Кореи Юн Сок Ёля — «дураком», который «полностью доверяет США, но взамен получает лишь обещания».

Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, прокомментировала подписание Вашингтонской декларации о создании американо-южнокорейской консультативной группы по вопросам ядерного планирования. По данным северокорейского государственного агентства ЦТАК, в субботу Ким Ё Чжон заявила, что союз США и Южной Кореи ухудшает ситуацию с безопасностью в мире. По её словам, Северная Корея убеждена, что в свете нового соглашения ей необходимо и дальше совершенствовать свои «средства ядерного сдерживания», пишет Der Spiegel.

Ким Ё Чжон является заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи и входит в число ведущих деятелей страны. Её заявление стало первым комментарием Северной Кореи по поводу встречи президента США Джо Байдена и президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в Вашингтоне.

По итогам встречи Байдена с Юн Сок Ёлем была подписана декларация, в соответствии с которой будет создана двусторонняя консультативная группа по вопросам ядерного планирования. Стороны договорились «обсуждать ядерное и стратегическое планирование и реагирование на угрозы режиму нераспространения со стороны КНДР», а также активизировать военные учения в сфере ядерного сдерживания на Корейском полуострове. Южная Корея, несмотря на давление со стороны населения, подтвердила своё обязательство не разрабатывать собственное ядерное оружие.

Ким Ё Чжон заявила, что соглашение между США и Южной Кореей отражает «их склонность к самым враждебным и агрессивным действиям» против Северной Кореи и повлечёт за собой «последствия, создающие серьёзную угрозу миру и безопасности в регионе Северо-Восточной Азии и мире».

Она осудила заявление Байдена о том, что гипотетическая атака КНДР на США, их союзников и партнёров с применением ядерного оружия привела бы к уничтожению правящего в Пхеньяне режима. Ким Ё Чжон назвала слова Байдена «вздором старика без будущего, которому не по силам отвечать за безопасность, будущее США и тяжело справляться с работой в оставшийся двухлетний срок на посту президента». Она подчеркнула, что заявление президента США можно рассматривать как угрожающую риторику.

Президента Южной Кореи Юн Сок Ёля сестра северокорейского лидера назвала «дураком», который «полностью доверяет США, но взамен получает лишь обещания».

Ранее Вашингтонскую декларацию раскритиковали Россия и Китай. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в пятницу: «Данное развитие событий носит явно дестабилизирующий характер и будет иметь серьёзные негативные последствия для региональной безопасности с проекцией на глобальную стабильность. Дальнейшее распространение коллективным Западом подобной практики не принесёт ничего, кроме нагнетания напряжённости, подстегивания кризисных проявлений в области безопасности и провоцирования гонки вооружений».

Китай предостерёг Вашингтон и Сеул от «провоцирования» конфронтации с Северной Кореей. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала все заинтересованные стороны к «конструктивной работе» для поиска «мирного решения» в конфликте на Корейском полуострове.

Южнокорейское Министерство объединения Республики Корея назвало заявления Ким Ё Чжон «абсурдными». За ними стоят «нервозность и разочарование» Севера в связи с усилиями США и Южной Кореи по укреплению оборонного потенциала, отмечается в заявлении.

Дуён Ким, эксперт по Корее из Центра новой американской безопасности (CNAS), назвала соглашение «большой победой союза и особенно Южной Кореи». Юн Сок Ёль, по-видимому, добился всего, чего хотел: «Впервые союзники обсудили ядерное сдерживание, чего Сеул до сих пор не мог обсудить с Вашингтоном».

Как отмечает издание, ядерное оружие является «деликатным вопросом» в отношениях между давними союзниками США и Южной Кореей. Недавние успехи Северной Кореи в её ядерной программе подняли вопрос о том, действительно ли правительство США будет готово использовать ядерное оружие для защиты Южной Кореи.

В настоящее время Пхеньян предположительно разрабатывает межконтинентальные баллистические ракеты, способные достигать городов США. Согласно опросу, проведённому в марте, 64% жителей Южной Кореи выступают за разработку собственного ядерного оружия. Администрация Байдена отвергает такую возможность, передаёт Der Spiegel.