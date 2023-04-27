WT: США отправят в Южную Корею атомные подлодки для сдерживания КНДР

Согласно новому соглашению между Вашингтоном и Сеулом, США отправят в Южную Корею атомные подлодки для сдерживания Пхеньяна, сообщает The Washington Times. По словам американских чиновников, новые договорённости между двумя странами сделают сдерживание со стороны США «более заметным».

США впервые за 40 лет разместят атомные подводные лодки в Южной Корее в соответствии с новым соглашением, которое должно укрепить приверженность Вашингтона по защите Сеула от ядерных угроз со стороны КНДР, пишет The Washington Times со ссылкой на официальных лиц Белого дома.



В Белом доме заявили, что это соглашение, получившее название Вашингтонской декларации, является наиболее важным договором со времён холодной войны.



Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил журналистам, что новые договорённости сделают сдерживание со стороны США «более заметным» за счёт регулярного развёртывания стратегических сил, в том числе американских атомных подлодок.



По данным Белого дома, последний раз американская атомная субмарина размещалась в Южной Корее в начале 1980-х годов.



По словам официальных лиц, Вашингтонская декларация не будет предусматривать размещение ядерного оружия в Южной Корее, как это было во время холодной войны.



Вместо этого США увеличат количество военных средств, направляемых в Южную Корею на временной основе, в том числе атомных подводных лодок и бомбардировщиков.