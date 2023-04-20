Агентство «Рёнхап»: решение о поставках Сеулом летального оружия Киеву будет зависеть от действий Москвы

Высокопоставленный южнокорейский чиновник прокомментировал заявление президента Юн Сок Ёля о возможности поставок оружия Киеву. По его словам, президент пока рассуждает гипотетически — на данный момент поддержка Киева Сеулом ограничивается гуманитарной и финансовой помощью. «Наши действия в будущем будут зависеть от действий России», — цитирует слова чиновника южнокорейское агентство «Рёнхап».