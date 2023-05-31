Guardian: КНДР пообещала провести повторный запуск разведывательного спутника после неудачи в среду

Северная Корея провела неудачную попытку запуска первого северокорейского разведывательного спутника в космос, передаёт The Guardian. По данным СМИ КНДР, у ракеты-носителя типа «Чхоллима-1» возникла проблема на этапе работы двигателя второй ступени, в результате чего она упала в море. Северокорейские чиновники обещают как можно скорее провести повторный запуск.

Запуск первого северокорейского разведывательного спутника закончился неудачей из-за возникшей проблемы на этапе работы двигателя второй ступени. Из-за технических неполадок ракета утратила движущую силу и упала в море, сообщает The Guardian.

По данным северокорейских СМИ, ракета-носитель «Чхоллима-1» вышла из строя из-за нестабильности в двигателе и топливной системе. Сейчас чиновники работают над проверкой «серьёзных дефектов», вызвавших неисправность ракеты.

Этот запуск стал шестой попыткой запуска спутника, предпринятой КНДР, но первой с 2016 года. Ракета должна была вывести на орбиту первый северокорейский разведывательный спутник. The Guardian называет провал запуска неудачей лидера Ким Чен Ына в попытках укрепить свой военный потенциал на фоне растущей напряжённости в отношениях с США и Южной Кореей.

Впрочем, после признания неудачи северокорейские чиновники пообещали как можно скорее провести повторный запуск, что свидетельствует о намерении Пхеньяна расширять свой арсенал оружия и оказывать всё большее давление на Вашингтон и Сеул.

Из-за запуска на японском острове Окинава и в столице Южной Кореи Сеуле прозвучали предупреждения о чрезвычайной ситуации. Жителей предупредили о необходимости подготовиться к возможной эвакуации. В Сеуле предупреждение об эвакуации вызвало панику. Жители столицы призвали в социальных сетях мэра О Се Хуна уйти в отставку из-за необоснованного сигнала тревоги. Сам мэр допустил, что в городе, вероятно, допустили чрезмерную реакцию, но подчеркнул, что «в вопросах безопасности нельзя идти на компромисс».

В Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что обнаружили запуск из района уезда Тончхан, где расположен крупный ракетный полигон, примерно в 06:29 утра по местному времени (00:29 по московскому времени). Там отметили, что южнокорейские военные извлекают объект, который предположительно является частью разбившейся ракеты, в водах в 200 км к западу от острова Ёнджондо. Позднее министерство обороны страны опубликовало фотографии белого металлического цилиндра, который, по их мнению, является частью ракеты. Сейчас военные анализируют, что стало причиной провала запуска.

Профессор Университета Ихва в Сеуле Лейф-Эрик Исли назвал «впечатляющим» признание Пхеньяном неудачи, но предположил, что это было сделано из-за того, что на международном уровне Ким Чен Ыну было бы сложно скрыть провал. При этом Исли полагает, что для жителей Северной Кореи подготовлена иная версия событий. «Этот результат также позволяет предположить, что Пхеньян может устроить ещё одну провокацию в ближайшее время, отчасти для того, чтобы компенсировать сегодняшнюю неудачу», — приводит издание его слова.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Японии, в телефонном разговоре официальные лица США, Японии и Южной Кореи «решительно осудили» запуск, пообещав «сохранять бдительность».