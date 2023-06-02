Arirang News: в Северной Корее резко выросло число голодных смертей

Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила о серьёзном продовольственном кризисе у северного соседа. Уровень цен на продукты стал самым высоким с момента прихода Ким Чен Ына к власти. На этом фоне число смертей от голода выросло в три раза. Кроме того, участились нападения с целью ограбления и суициды. По данным Arirang News, cеверокорейский лидер заявил, что самоубийство будет расцениваться как измена идеологии.

К другим новостям по Северной Корее. Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что нехватка продовольствия в Северной Корее приводит к увеличению числа смертей, связанных с голодом. Также растут преступность и число самоубийств. С подробностями Ли Рай-Хьюн.

Северная Корея борется с серьёзным продовольственным кризисом. На пресс-конференции в среду представители национальной разведывательной службы Южной Кореи сообщили о значительном росте числа смертей, связанных с голодом.

Ю САНГ-БУМ, исполнительный секретарь комитета национальной ассамблеи по разведке: По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на кукурузу в Пхеньяне взлетели на 60 процентов, в то время как на рис — на 30 процентов по сравнению с первым кварталом. Это самый высокий уровень с тех пор, как Кич Чен Ын стал лидером.

По оценкам службы, число смертей от голода в три раза превышает показатель предыдущего года. По этой причине проявляются и другие социальные проблемы, такие как жестокие преступления и ограбления.

Национальная разведывательная служба сообщила, что число насильственных преступлений утроилось до 300 по сравнению с предыдущим годом, также участились случаи применения самодельных взрывных устройств с целью разграбления личной собственности. Количество самоубийств выросло до 40 процентов по сравнению с годом ранее.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что будет расценивать это как измену их идеологии и призвал к незамедлительным мерам по предотвращению дальнейших самоубийств.

Тем временем на брифинге в среду также была раскрыта обстановка в Северной Корее, связанная с COVID-19. Разведывательная служба сообщила, что Пхеньян увеличил железнодорожное сообщение с Китаем с одного до двух поездов в день.

Северная Корея планирует открыть дополнительные пути между китайским прибрежным городом Даньдун и Синыйджу за северокорейской границей. Однако пока никакого прогресса не наблюдается. Причиной стал карантин в некоторых частях Пхеньяна из-за массовых заражений COVID-19.

Ли Рай-Хьюн, Arirang News.

Дата выхода в эфир 31 мая 2023 года.