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Arirang News: в Северной Корее резко выросло число голодных смертей

Материал представлен в переводе ИноТВ
Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила о серьёзном продовольственном кризисе у северного соседа. Уровень цен на продукты стал самым высоким с момента прихода Ким Чен Ына к власти. На этом фоне число смертей от голода выросло в три раза. Кроме того, участились нападения с целью ограбления и суициды. По данным Arirang News, cеверокорейский лидер заявил, что самоубийство будет расцениваться как измена идеологии.
К другим новостям по Северной Корее. Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что нехватка продовольствия в Северной Корее приводит к увеличению числа смертей, связанных с голодом. Также растут преступность и число самоубийств. С подробностями Ли Рай-Хьюн. 
 
Северная Корея борется с серьёзным продовольственным кризисом. На пресс-конференции в среду представители национальной разведывательной службы Южной Кореи сообщили о значительном росте числа смертей, связанных с голодом. 
 
Ю САНГ-БУМ, исполнительный секретарь комитета национальной ассамблеи по разведке: По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на кукурузу в Пхеньяне взлетели на 60 процентов, в то время как на рис — на 30 процентов по сравнению с первым кварталом. Это самый высокий уровень с тех пор, как Кич Чен Ын стал лидером. 
 
По оценкам службы, число смертей от голода в три раза превышает показатель предыдущего года. По этой причине проявляются и другие социальные проблемы, такие как жестокие преступления и ограбления. 
 
Национальная разведывательная служба сообщила, что число насильственных преступлений утроилось до 300 по сравнению с предыдущим годом, также участились случаи применения самодельных взрывных устройств с целью разграбления личной собственности. Количество самоубийств выросло до 40 процентов по сравнению с годом ранее. 
 
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что будет расценивать это как измену их идеологии и призвал к незамедлительным мерам по предотвращению дальнейших самоубийств. 
 
Тем временем на брифинге в среду также была раскрыта обстановка в Северной Корее, связанная с COVID-19. Разведывательная служба сообщила, что Пхеньян увеличил железнодорожное сообщение с Китаем с одного до двух поездов в день. 
 
Северная Корея планирует открыть дополнительные пути между китайским прибрежным городом Даньдун и Синыйджу за северокорейской границей. Однако пока никакого прогресса не наблюдается. Причиной стал карантин в некоторых частях Пхеньяна из-за массовых заражений COVID-19.
 
Ли Рай-Хьюн, Arirang News.
 

Дата выхода в эфир 31 мая 2023 года.  

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источник
Arirang Корея, Республика Азия
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голод коронавирус преступность Пхеньян разведка самоубийство Северная Корея Южная Корея
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