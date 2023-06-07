Bloomberg: военный союз Сеула и Вашингтона стал ядерным

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил, что благодаря соглашению с США военный союз двух стран получил «ядерную основу», пишет Bloomberg. Как отмечает издание, Вашингтонская декларация даёт Сеулу больше возможностей повлиять на размещение американского ядерного оружия и гарантирует его использование для ответного удара по КНДР.

Выступая во вторник по случаю Дня памяти погибших в Корейской войне, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что военный союз Южной Кореи и США получил «ядерную основу», сообщает Bloomberg. Глава государства также высоко оценил заключённое с Вашингтоном соглашение по развёртыванию американского ядерного арсенала для сдерживания КНДР.

По словам южнокорейского лидера, так называемая Вашингтонская декларация, принятая по итогам саммита с президентом Джо Байденом в апреле, «значительно укрепляет расширенные возможности для сдерживания с помощью американских ядерных средств». «Союз Республики Корея и США развился до альянса с ядерной основой», — подчеркнул Юн Сок Ёль.

Как отмечает издание, договор между двумя странами предоставляет Южной Корее больше влияния по вопросу того, как США размещают свою ядерную защиту, и даёт гарантии, что она будет использована в качестве ответного удара против Северной Кореи. Однако окончательное решение по применению ядерного оружия по-прежнему принимается в Вашингтоне.

В заключение Bloomberg напоминает, что в последние годы северокорейский лидер Ким Чен Ын пошатнул безопасность в регионе. Он взял на вооружение новые ракеты, которые могут наносить ядерные удары по всей территории Южной Кореи, где расположено около 28 тыс. американских военных. Кроме того, глава КНДР стал чаще угрожать, что приведёт в действие свой арсенал в ответ на совместные учения США и Южной Кореи.