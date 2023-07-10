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FAZ: «откровенный ядерный шантаж» — КНДР осудила план США по отправке атомной подлодки к Корейскому полуострову

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Северная Корея осудила план США по отправке атомной подводной лодки с ядерным оружием на борту к Корейскому полуострову, пишет Frankfurter Allgemeine. В министерстве обороны КНДР заявили, что это подводит ситуацию в регионе «ещё ближе к порогу ядерного конфликта» и является «самым откровенным ядерным шантажом в отношении КНДР и окружающих её государств». По словам представителя ведомства, в настоящее время Пхеньян проявляет «максимальную терпеливость и выдержку», однако «всему есть предел».
FAZ: «откровенный ядерный шантаж» — КНДР осудила план США по отправке атомной подлодки к Корейскому полуострову
AP

Северная Корея осудила план США по ​​отправке атомной подводной лодки с ядерным оружием на борту к Корейскому полуострову. Это подводит ситуацию в регионе «ещё ближе к порогу ядерного конфликта», говорится в заявлении представителя министерства обороны КНДР, распространённом государственным северокорейским информационным агентством ЦТАК, пишет Frankfurter Allgemeine.

В заявлении оборонного ведомства КНДР подчёркивается, что попытка США разместить стратегическое ядерное оружие на Корейском полуострове представляет собой «серьёзную угрозу и вызов миру и безопасности в регионе и во всём мире», а также является «самым откровенным ядерным шантажом в отношении КНДР и окружающих её государств».
 
Кроме того, министерство обороны КНДР указало, что в начале июля самолёты стратегической и радиоэлектронной разведки ВВС США вторглись в воздушное пространство КНДР на несколько десятков километров. «США придётся дорого заплатить за свою провокационную воздушную разведку, которая вторгается в наше воздушное пространство без уведомления. Нет никакой гарантии того, что не произойдёт шокирующего инцидента, такого как уничтожение стратегического самолёта-разведчика ВВС США над Восточным морем (Японское море — ИноТВ)», — говорится в заявлении.
 
«В настоящее время мы проявляем максимальную терпеливость и выдержку, но всему есть предел. Все провокационные действия США должны немедленно прекратиться», — подчеркнул представитель министерства обороны.
 
Как отмечает Frankfurter Allgemeine, в последний раз Северная Корея производила запуски ракет в середине июня — также в качестве «ответа» на учения американских и южнокорейских военных. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи, с севера в сторону Японского моря были выпущены две баллистические ракеты малой дальности. Запуски были произведены с небольшим интервалом времени из района Сунан в Пхеньяне. Ракеты пролетели около 780 километров в восточном направлении, а затем упали в открытое море.
 
Атомная подводная лодка USS Michigan, оснащённая крылатыми ракетами Tomahawk, зашла в южнокорейский порт Пусан в прошлом месяце. В апреле в Вашингтоне президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и президент США Джо Байден договорились об «увеличении частоты появления американских стратегических вооружений на юге Корейского полуострова». Договорённость предусматривала «регулярный заход атомных подводных лодок ВМС США, оснащённых ядерным оружием, в порты Южной Кореи». График таких визитов стороны не обнародовали, пишет Frankfurter Allgemeine.
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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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