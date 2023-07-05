WION: экспертов в Сеуле разочаровали обломки найденного в море северокорейского спутника

По словам экспертов из США и Южной Кореи, которые исследовали упавшие в море после неудачного запуска обломки северокорейского спутника и ракеты-носителя, они пришли к выводу, что военная ценность этих объектов невелика. В поисках обломков участвовали ВМС Южной Кореи и водолазы. По словам официальных лиц, в результате этой поисковой операции Сеул впервые смог заполучить для анализа некоторые части северокорейского военного спутника, сообщает WION.

В среду власти Южной Кореи официально подтвердили, что им удалось обнаружить, достать из моря и отправить на экспертизу обломки северокорейского спутника, запуск которого был осуществлён 31 мая. Однако старт тогда завершился неудачей, в результате чего спутник и ракета-носитель затонули у побережья Южной Кореи. И хотя формально это можно считать крупной победой южнокорейских спецслужб, однако выяснилось, что военная ценность обнаруженных объектов невелика, пишет WION.



В прошлом месяце южнокорейские военные заявили, что они смогли найти фрагменты ракеты-носителя, которая была использована во время неудавшегося запуска, напоминает автор. С обнаружением обломков спутника была завершена поисковая операция, начатая вскоре после того, как в конце мая данный объект погрузился в Жёлтое море у западного побережья Южной Кореи. По данным агентства Reuters, в поисках обломков участвовали представители ВМС Южной Кореи и водолазы, говорится в статье.



По словам официальных лиц, это позволило Сеулу впервые заполучить для анализа некоторые части северокорейского военного спутника. Это может помочь собрать спецслужбам больше доказательств о возможных нарушениях Пхеньяном санкций при закупке оборудования, используемого при производстве спутников, и получить более подробную информацию о секретной ракетной программе Северной Кореи, сообщает WION.



В то же время, хотя обнаружение обломков можно считать крупной победой для южнокорейской разведки, эксперты пришли к выводу, что военная ценность исследованных ими объектов невелика, отмечается в статье. «После подробного анализа основных частей северокорейской космической ракеты-носителя и спутника, которые были обнаружены, южнокорейские и американские эксперты пришли к выводу, что эти обломки вообще не имели никакой военной ценности в качестве разведывательного спутника», — говорится в официальном заявлении Сеула.



Ранее Северная Корея объявила о своём намерении запустить на орбиту несколько спутников-шпионов для наблюдения за военными объектами, расположенными в Южной Корее и Японии, где США сохраняют значительное военное присутствие. Несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, запрещающую проведение испытаний баллистических ракет, Пхеньян также не раз заявлял, что он имеет полное право реализовывать свою «гражданскую космическую программу» по запуску спутников.



В то же время Соединённые Штаты и их союзники в регионе опасаются, что технологии, разрабатываемые и испытываемые в рамках космической программы Северной Кореи, потенциально могут быть использованы также и для повышения боевого потенциала её баллистических ракет, отмечается в статье.



В последнее время Пхеньян активизировал свои усилия по совершенствованию отечественных технологий и компонентов, используемых в новейшей серии разрабатываемых Северной Кореей ракет. Однако реализация космической программы этой страны по-прежнему зависит от внешних поставок некоторых материалов и компонентов, которые она не может официально получать из-за международных санкций, заключает WION.