Bloomberg: изучение обломков поможет Сеулу раскрыть секреты ракетной программы КНДР

В пятницу Южная Корея опубликовала фотографии обломков северокорейской ракеты, поднятых с морского дна, сообщает Bloomberg. Издание отмечает, что изучение обломков специалистами может дать ценные све́дения о прогрессе КНДР в ракетостроении и возможной помощи, которую Северной Корее могут оказывать Россия и Китай.

Попытка Северной Кореи вывести спутник на орбиту Земли потерпела неудачу, но, как отмечает Bloomberg, неудача КНДР «предоставляет кладезь информации о секретной ракетной программе государства, поскольку Южная Корея поднимает со дна моря большие фрагменты упавшей ракеты». В пятницу было опубликовано фото 14,5-метрового элемента ракеты.

Северная Корея заявляла, что неудача запуска ракеты связана с «нестабильным характером используемого топлива», исследования же южнокорейских специалистов должны пролить свет на «опыт государства в разработке двигателей» и указать на компоненты, «попавшие в руки режима Ким Чен Ына в результате нарушения санкций».

Немецкий специалист Маркус Шиллер уверен, что «любой, у кого есть доступ к этой части ракеты и хорошее понимание ракет, должен быть в состоянии получить все технические данные, узнать возможности ракеты, понять производственные возможности северокорейцев».

Bloomberg сообщает, что «подъём обломков, скорее всего, станет самым значительным источником информации для внешнего мира о северокорейских ракетах».

Предполагается, что двигатели первой ступени ракеты «Чхоллима-1» идентичны двигателям северокорейских межконтинентальных баллистических ракет, предназначенных для доставки ядерных боеголовок на материковую часть США. Вторая и третья ступени ракеты значительно меньше в диаметре, и принцип их работы не до конца ясен, пишет издание Bloomberg.

Сама ракета «Чхоллима-1» названа в честь мифологического крылатого коня и должна была вывести на орбиту первый северокорейский спутник-шпион. КНДР называет запуск этой ракеты «своей самой серьёзной неудачей в этом году», но пообещала вывести на орбиту другой спутник.

Джозеф Демпси, научный сотрудник отдела оборонного и военного анализа в Международном институте стратегических исследований, на основе опубликованных фотографий заявляет, что скоро будет получена информация о второй ступени упавшей ракеты. Южная Корея, восстановив вторую ступень, сможет получить информацию о двигателе ракеты, в том числе информацию «о происхождении чертежей и возможных дальнейших нарушениях санкций», — приводит слова специалиста издание Bloomberg.

КНДР развивает технологии ракетостроения, но как отмечает издание, «страна по-прежнему нуждается во внешнем мире для поставок определённых материалов и компонентов, которые ей запрещено приобретать в соответствии с глобальными санкциями, призванными наказать её за стремление к ядерному оружию».

Правительство США обвиняет северокорейцев, проживающих в Китае и России, в помощи правительству Ким Чен Ына. После запусков ракет в июле против двух северокорейцев, проживающих в Пекине, были введены санкции со стороны Госдепа США. Издание Bloomberg пишет, что «в этом году Пхеньян запустил 19 баллистических ракет, в том числе три межконтинентальные баллистические ракеты, и испытал новый комплекс систем для нанесения ударов по Южной Корее и Японии, где размещена основная часть американских войск в регионе».

На возможную информацию об обходе санкций со стороны КНДР надеется и сотрудник Центра исследований проблем нераспространения (ЦИПН) им. Джеймса Мартина Дэвид Шмерлер. «Если они обнаружат детали, не произведённые внутри страны, можно будет принять меры, чтобы предотвратить их приобретение Северной Кореей в будущем», — заявил Дэвид Шмерлер. Исследование обломков, по мнению специалиста, также «помогло бы определить способность Северной Кореи производить детали внутри страны».

Bloomberg сообщает, что Южная Корея предпринимает все усилия по поиску третьей ступени ракеты и самого военного спутника-шпиона. Су Ким, бывший сотрудник ЦРУ отмечает, что его находка не остановит КНДР от новых запусков, но даст ценную информацию о возможностях разведки Северной Кореи, в частности, можно будет понять «насколько высоким было разрешение камеры на спутнике-шпионе».

В свою очередь, Седжин Квон, профессор аэрокосмической техники в Корейском институте передовых технологий, считает, что Южная Корея уже, возможно, восстановила третью ступень и спутник. «Я считаю, что если бы военные вытащили верхнюю часть ракеты, они нашли бы спутник неповреждённым в паре извлечённых обломков», — цитирует специалиста Bloomberg.