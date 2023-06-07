FAZ: китайские компании в списке — США ввели новые санкции за помощь Ирану в создании баллистических ракет

Минфин США ввёл санкции в отношении семи физических лиц и шести компаний в Иране, КНР и Гонконге за содействие иранской программе создания баллистических ракет, сообщает Frankfurter Allgemeine. Их обвиняют в координации военных закупок для «ключевых участников разработки иранских баллистических ракет». В заявлении американского ведомства утверждается, что они помогали Ирану получить «важные детали и технологии» для создания таких ракет.

США ввели санкции в отношении семи физических лиц и шести компаний в Иране, КНР и Гонконге за помощь в создании баллистических ракет для Ирана. Министерство финансов США обвиняет их в координации военных закупок для «ключевых участников разработки иранских баллистических ракет». В заявлении ведомства утверждается, что они помогали Ирану получить «важные детали и технологии» для создания таких ракет, пишет Frankfurter Allgemeine.

«США будут продолжать бороться с незаконными трансграничными сетями закупок, которые тайно поддерживают иранское производство баллистических ракет и другие военные программы», — говорится в заявлении Министерства финансов США, опубликованном во вторник.

В частности, в санкционный список были включены китайские компании и связанные с ними лица, якобы продававшие в Иран центрифуги и электронику. Как заявляет Министерство финансов США, процесс покупки координировал военный атташе Ирана в Пекине Давуд Дамгани, который также подпал под санкции.

Также в списке оказались гонконгская компания Ke.Do International Trade и китайская компания Qingdao Zhongrongtong Trade Development Co., которые обвиняются США в причастности к продаже цветных металлов двойного назначения на десятки миллионов долларов.

Постоянное представительство Ирана при ООН в Нью-Йорке и посольство КНР в Вашингтоне изначально не ответили на запросы о комментариях. В марте 2021 года Китай и Иран подписали соглашение о всестороннем сотрудничестве сроком на 25 лет, которое включает взаимодействие в различных областях. Несмотря на санкции США, Китай является крупным покупателем иранской нефти.

Как отмечает издание, ещё до сообщения о новых санкциях во вторник Иран объявил о разработке собственной гиперзвуковой ракеты. Фотографии ракеты под названием «Фаттах» во вторник распространило официальное информационное агентство Ирана Irna. На специальной церемонии присутствовали президент Ирана Ибрагим Раиси и высокопоставленные офицеры Корпуса стражей исламской революции.

Гиперзвуковые ракеты способны двигаться по сложной траектории как минимум в пять раз быстрее скорости звука, что затрудняет их перехват, отмечает Frankfurter Allgemeine.