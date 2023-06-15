Bloomberg: послание к учениям — Пхеньян снова провёл испытательные пуски ракет

КНДР в четверг провела очередные ракетные испытания, запустив две баллистические ракеты малой дальности в направлении восточного побережья Корейского полуострова, сообщает Bloomberg. Как пишет агентство, пуск состоялся одновременно с завершением рассердивших Пхеньян совместных учений США и Южной Кореи.

Северная Корея в четверг впервые почти за два месяца провела ракетные испытания, запустив две баллистические ракеты малой дальности, передаёт Bloomberg. Как подчёркивается в материале агентства, испытания состоялись параллельно с завершением проходивших у северокорейской границы совместных учений войск США и Южной Кореи, организация которых рассердила Пхеньян.

По информации Bloomberg, Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что ракеты были запущены из сектора в непосредственной близости от международного аэропорта Пхеньяна между 19:25 и 19:37 по местному времени в направлении восточного побережья Корейского полуострова. Как разъяснили южнокорейские военные, каждая из ракет преодолела около 780 км; при этом сообщается, что как минимум одна из них рухнула в воду в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Одновременно с пуском Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) распространило заявление представителя северокорейского минобороны, в котором содержались «угрозы», говорится в материале Bloomberg. «Наша армия резко осуждает провокационные и безответственные шаги марионеток из военного руководства, — приводит агентство слова чиновника. — Наши вооружённые силы дадут полноценный ответ на любые демонстрационные меры и провокации со стороны наших противников».

По данным Bloomberg, в совместных учениях США и Южной Кореи, которые прошли в четверг, приняли участие более 2,5 тыс. военнослужащих обеих стран и целый ряд самых современных оружейных комплексов, включая самоходные артиллерийские установки и истребители F-35A. Присутствовавший на манёврах президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил: «Настоящий мир — не фальшивка, которая зависит от благонамеренности противника, а то, что полагается на нашу собственную силу и способность обеспечить свою нацбезопасность».

Северная Корея по инициативе лидера страны Кима Чен Ына вот уже несколько лет активно проводит модернизацию своего ракетного арсенала, принимая на вооружение ракеты, способные обходить американские средства ПРО, напоминает корреспондент Bloomberg. В частности, в апреле этого года Пхеньян испытал новую ракету, оснащённую твердотопливным двигателем, позволяющим значительно сократить время подготовки ракеты к пуску, а потому снижающим вероятность того, что подготовительные работы будут вовремя обнаружены американскими разведывательными спутниками, разъясняет автор статьи.

Как подчёркивает журналист Bloomberg, с начала нынешнего года КНДР в рамках своей ракетной программы успела запустить 19 ракет, включая МКБР, способную достигать территории Соединённых Штатов. За минувший год Пхеньян испытал 70 ракет, что стало для него рекордом.