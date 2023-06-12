Ouest-France: Ким Чен Ын заявил о «полной поддержке» Путина и «солидарности» с россиянами

По случаю Дня России глава КНДР Ким Чен Ын направил президенту Владимиру Путину телеграмму, в которой высоко оценил его «правильное решение» помешать «растущей угрозе со стороны враждебных сил», сообщает Ouest-France со ссылкой на государственное информагентство ЦТАК. Кроме того, северокорейский лидер выразил «полную поддержку» российскому народу и «солидарность» в борьбе «против своеволия и произвола империалистов».
В понедельник глава КНДР Ким Чен Ын в послании к президенту России Владимиру Путину заверил Москву в «полной поддержке» Пхеньяна, пишет Ouest-France со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Как отмечает издание, северокорейский лидер направил поздравления своему российскому коллеге по случаю Дня России.
В опубликованном сообщении украинский конфликт или участие в нём России открыто не упоминаются, однако Ким Чен Ын даёт высокую оценку «правильному решению и курсу Путина… на то, чтобы помешать растущей угрозе со стороны враждебных сил». Лидер КНДР подчёркивает, что северокорейский народ выражает «полную поддержку и солидарность народу России в его ожесточённой борьбе в отстаивании священного дела сохранения суверенных прав, развития и интересов своей страны против своеволия и произвола империалистов».
Как напоминает Ouest-France, ранее Северная Корея назвала украинский конфликт «опосредованной войной» Соединённых Штатов, цель которой — разрушить Россию. В Пхеньяне осудили военную поддержку Киева западными странами. При этом в январе Вашингтон обвинил КНДР в поставке вооружения российскому вооружённому формированию «Вагнер». Пхеньян отрицал эти обвинения. Россия — один из немногих союзников Северной Кореи, и в качестве члена Совбеза ООН уже на протяжении долгого времени блокирует принятие новых санкций против этой страны, которые затрагивают ядерную программу и постоянные запуски ракет.
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