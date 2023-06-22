CBS News: Блинкен потребовал от Пекина усадить Ким Чен Ына за стол переговоров

Китай понимает, что Ким Чем Ын со своими ракетными и ядерными испытаниями — это самый дестабилизирующий игрок в регионе, заявил в интервью CBS News госсекретарь США Энтони Блинкен. При этом глава Госдепа предупредил, что если Пекин не станет помогать Вашингтону усадить лидера КНДР за стол переговоров, то Соединённые Штаты предпримут шаги, которые не понравятся КНР.

Получили ли вы какие-то обязательства от Пекина помочь в противодействии Ким Чен Ыну и его ракетным испытаниям в рамках ядерной программы?



ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Никаких обязательств. Но думаю, Китай понимает, что самым дестабилизирующим игроком в этом регионе является Ким Чем Ын со своими неоднократными ракетными испытаниями и, возможно, уже с седьмыми ядерными испытаниями.



И я заявил нашим китайским коллегам, что мы хотим с их стороны сотрудничества в попытках разубедить Ким Чен Ына от проведения всех этих ракетных испытаний и усадить его за стол переговоров для работы по этой ядерной программе, по этой ракетной программе.



Но если они по какой угодно причине не смогут или не станут использовать своё влияние на Северную Корею для этих целей, тогда нам придётся вместе с Кореей (Южной Кореей. — ИноТВ) и Японией продолжить предпринимать шаги для нашей защиты, для защиты наших союзников.



И эти шаги не направлены на Китай. В том числе речь идёт и о дополнительных элементах обороны, размещённых прямо в этом регионе, и об учениях, и о совместной работе, — это не направлено на Китай, но Китаю, вероятно, это не понравится.



Так что мы надеемся, что Китай изыщет способы, чтобы использовать своё влияние на Северную Корею. Опять же в прошлом у нас были некоторые успехи в этом направлении. Но им нужно осознать, что если они по какой-либо причине не будут этого делать, то нам придётся предпринять шаги для своей защиты.



Дата публикации 20 июня 2023 года.