Guardian: КНДР работает над внешнеполитической стратегией на фоне прибытия американской атомной подлодки в Южную Корею

В Пхеньяне открылась конференция Трудовой партии Кореи, в ходе которой северокорейские чиновники обсуждают стратегию внешней политики и обороны страны, передаёт The Guardian. Как отмечает издание со ссылкой на местные СМИ, работа над стратегией призвана помочь Пхеньяну «справиться с изменившейся международной ситуацией».
В Северной Корее открылась политическая конференция с участием лидера Ким Чен Ына, основной целью которой стало обсуждение вопросов улучшения экономики и пересмотра оборонной стратегии страны в условиях растущей напряжённости в отношениях с соперниками, сообщает The Guardian.
По данным местных СМИ, в пятницу в первый день встреч чиновники Трудовой партии оценили экономическую стратегию страны на первую половину 2023 года, а также обсудили стратегии внешней политики и обороны, чтобы «справиться с изменившейся международной ситуацией».
Как напоминает британское издание, расширенное пленарное заседание центрального комитета Трудовой партии состоялось в тот момент, когда США направили атомную подводную лодку в Южную Корею в качестве очередной демонстрации силы Пхеньяну, который в последние месяцы рекордно ускорил ракетные испытания.
Атомная подлодка USS Michigan зашла в южнокорейский порт Пусан через день после того, как Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи, которые прошли ранее на этой неделе.
Кроме того, на этой неделе состоялись телефонные переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Южной Кореи Пак Чином. Политики обсудили связи Сеула с Вашингтоном, отношения Пекина с Сеулом, а также Северную Корею, где осудили совместные американо-южнокорейские учения, назвав их «репетицию вторжения».
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