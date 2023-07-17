El Periódico: заход НАТО в Азию тревожит не только Китай

Попытки НАТО зайти в Азию вызывают беспокойство не только у Китая, но даже у недовольных Пекином стран, которые считают, что они должны урегулировать конфликты без влияния извне, пишет El Periódico. Историк Питер Кузник поясняет, что присутствие альянса в регионе увеличивает вероятность войны, поэтому большинство стран «глобального Юга» сохраняют здоровый скептицизм и дистанцируются от милитаризма США.

«Хранитель хрупких демократий или катализатор войн всюду, где бы оно ни появилось. Дебаты о НАТО достигли Азии на фоне начинающегося захода этой военной организации в регион», — сообщает El Periódico.



Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония вновь стали гостями на саммите Североатлантического альянса. После их дебюта на прошлогодней встрече в Мадриде на этот раз они приехали в Вильнюс. Их присутствие и возможное открытие первого офиса НАТО на азиатском континенте, конкретно в Японии, усиливают тенденции, которые вызывают беспокойство у Китая.



Пекину было уделено большое внимание в коммюнике встречи, главной темой которой был конфликт на Украине. Говоря о Китае, альянс упомянул «политику принуждения», «углубление стратегического союза» с Россией и использование её экономики «для создания зависимости и усиления своего влияния».



«Китай бросает вызов международному порядку, основанному на правилах, отказывается осуждать Россию, угрожает Тайваню и осуществляет значительное наращивание военной мощи», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



Как напоминает издание, Североатлантический альянс — это организация, которая представляет 10% населения мира и отвечает за 56% мировых расходов на оборону.



На следующий день Китай ответил предсказуемыми аргументами: он обвинил НАТО в клевете и сохранении менталитета холодной войны.



Но, как пишет издание, «на самом густонаселённом континенте в мире» царят различные чувства. Действия китайцев в спорных водах Южно-Китайского моря вызвали недовольство и обиды в отношении Пекина, однако в этом регионе сохраняется уверенность в том, что конфликты предпочтительнее урегулировать без внешнего влияния. И в любом случае они опасаются как Китая, так и риска того, что разжигание войны Вашингтоном принесёт региону катастрофу.



С другой стороны, «азиатско-тихоокеанская четвёрка» — Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия — оказалась счастливыми гостями за столом переговоров НАТО. К этому они пришли разными путями, отмечает издание. Так, например, Япония — это «строптивая пешка» Вашингтона в этом регионе, у которой накопились исторические трения с Пекином.



«Хотя эти четыре страны в определённой степени опасаются всё более агрессивного и напористого Китая, но боюсь, что в основном они хотят хороших отношений с США, — рассуждает Питер Кузник, историк Американского университета и аналитик по вопросам Азии. — Присутствие НАТО увеличивает вероятность войны. Хотя большая часть «глобального Юга» сохраняет здоровый скептицизм и дистанцируется от милитаризма США, как мы наблюдаем в их отказе присоединиться к санкциям против России, однако некоторые страны слепо или оппортунистически следуют за Соединёнными Штатами по пути войны».



Китай уже давно жалуется на беспокоящее его присутствие США: десятки тысяч военнослужащих в Южной Корее и Японии, более 300 военных баз неподалёку от КНР, новые наднациональные оборонные альянсы, такие как AUKUS или QUAD, в Тихом океане, нацеленные на то, чтобы сдержать подъём Поднебесной. И наконец выяснилось, что НАТО намеревается открыть свой первый азиатский офис в Токио.



Идея возникла во время визита Столтенберга в Японию несколько месяцев назад: планировалось, что офис для «содействия диалогу» будет занимать гражданское лицо без военных навыков. Эта инициатива также не избежала бурной реакции Китая, который видит в НАТО экспансионистское оружие Вашингтона и причину нынешних событий на Украине.



Франция также выступила против, утверждая, что этот шаг нарушит географический охват положений альянса. Между тем Белый дом получил предсказуемую поддержку Японии.



«Безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона неразделимы», — заявил премьер-министр Фумио Кисида.



Саммит должен был одобрить открытие офиса, но в итоговом коммюнике об этом не упоминалось. Японское издание Nikkei Asia сообщило, что фраза, намекающая на переговоры о его открытии, была удалена в последнюю минуту, вероятно, из-за французского вето. Позже Столтенберг отрицал, что данное предложение мертво, и объявил о «соображениях на будущее».



«К счастью, Франция, Германия и другие страны не согласны с враждебностью США по отношению к Китаю и с их провокационной политикой, будь то на Тайване или в Южно-Китайском море. Они заблокировали более сильное антикитайское коммюнике. Они хотят улучшить экономические отношения с Китаем, а не подорвать их, как пытаются сделать США. Примечательно отсутствие упоминаний об офисе НАТО в Токио. По крайней мере, в какой-то степени кажется, что холодный рассудок временно возобладал», — прокомментировал ситуацию Кузник.



Эксперт, как отмечает издание, сомневается в оборонной архитектуре, которая не смогла избежать конфликтов на Западе.



Так, бывший премьер-министр Австралии Пол Китинг в своё время прозорливо заявил: «Европейцы воюют друг с другом последние 300 лет и за последнее столетие подарили остальным из нас две мировые войны. Экспорт этого вредоносного яда в Азию был бы равносилен радушной встрече с чумой».