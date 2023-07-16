«Борьба до последнего украинца» и «лучшая инвестиция США» — аналитик рассказал, что говорят в Вашингтоне об украинском конфликте

Запад будет вести свой опосредованный конфликт с Россией на Украине до последнего украинца, заявил в интервью CGTN бывший американский морпех и аналитик по вопросам геополитики Брайан Берлетик. По его словам, политики в Вашингтоне уже называют этот конфликт лучшей инвестицией, которую США когда-либо совершали, поскольку они сражаются с одним из своих главных противников, Москвой, без необходимости проливать американскую кровь.
БРАЙАН БЕРЛЕТИК, бывший американский морпех, аналитик по вопросам геополитики: Они будут вести этот опосредованный конфликт до последнего украинца. Они практически об этом заявили, а в некоторых случаях действительно это сказали.
В Вашингтоне я слышал, как политики говорят о борьбе до последнего украинца, что это лучшая инвестиция, которую США когда-либо совершали, поскольку они могут сражаться с одним из своих главных противников, Россией, без необходимости проливать американскую кровь.
Они делают это полностью за счёт Украины. Россия об этом знает. России известно, что если конфликт завершится и Украина останется, то она вступит в НАТО. И это стимул для России продолжать конфликт как можно дольше. Или по крайней мере не оставлять ничего, что могло бы вступить в НАТО, когда завершится конфликт.
И это очередной угол, в который НАТО загнало себя. И он ничем не отличается от того угла, куда они загнали себя за 20 лет в Афганистане.
Участие в этом опосредованном конфликте с Россией и Украиной больно ударило по экономике Европы. В плане боеготовности они опустошают свои арсеналы, отправляют вооружения на Украину, где те исчезают на поле боя.
Они создадут армию из 300 тысяч бойцов НАТО, но что они будут использовать в качестве артиллерии? У них закончилась артиллерия. Именно поэтому они отправляют эти кассетные бомбы в качестве замены обычных артиллерийских боеприпасов.
НАТО делает Европу более слабой и менее безопасной. Два новых члена альянса — Финляндия и Швеция — на самом деле никогда не были нейтральными. Никто в это не верит. А теперь из-за их членства в Североатлантическом альянсе они окажутся втянуты в любую очередную агрессивную войну, которую замыслит НАТО.
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