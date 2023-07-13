SCMP: эксперт по обороне предлагает создать «антироссийский оплот» НАТО на Украине по примеру Израиля

НАТО необходимо осознать, что даже несмотря на масштабные поставки передового оружия, Киев не сможет полностью взять под контроль все прежние территории и без проблем вступить в ряды альянса, пишет в статье для South China Morning Post эксперт по вопросам обороны Самид Баша. По его мнению, оптимальные перспективы будут заключаться в том, чтобы либо разделить Украину «по Днепру» и частично принять в НАТО — либо создать на её территории «антироссийский оплот», заключив с ней специальные соглашения в сфере обороны по израильской модели.

Растущие внутренние разногласия относительно ситуации на Украине и тот факт, что поддержка в её адрес со стороны некоторых стран Запада слабее, должны показать руководству НАТО, что пора переосмыслить свой подход к этой проблеме, пишет на страницах South China Morning Post эксперт по вопросам обороны и внешней политики Самид Баша. Причём нынешний саммит НАТО в литовском Вильнюсе стал уже третьей крупной встречей представителей альянса с начала обострения конфликта, по сравнению с пятью встречами за предыдущее десятилетие, отмечается в статье.



Но несмотря на участившиеся дискуссии, НАТО ещё явно предстоит применить массу дипломатических усилий и провести много переговоров, прежде чем можно будет окончательно урегулировать «один из самых значительных конфликтов в Европе со времён Второй мировой войны», подчёркивает автор: «Хотя эти встречи сигнализируют о том, что входящие в состав альянса государства признают необходимость найти решение, однако тот факт, что ситуация постоянно заходит в тупик, указывает, что нужно добиваться дальнейшего прогресса».



Несомненно, ситуация на Украине находится в центре внимания нынешнего саммита НАТО, а её оборонные нужды занимают важнейшее место в повестке дня, говорится в статье. Но несмотря на постоянные попытки украинского президента Владимира Зеленского оказать давление, чтобы пролоббировать вопрос о принятии страны в состав Североатлантического альянса, перспективы этого остаются крайне туманными, подчёркивает автор.



Такие страны, как США, Венгрия и Германия, явно не согласны с тем, чтобы поспешно принимать Украину в ряды альянса. В то время как Турция не упустила возможности использовать вопрос о членстве Швеции в НАТО в качестве козыря, в пользу своих устремлений вступить в Европейский Союз, отмечается в статье: «Подобные действия, продиктованные собственными национальными интересами, противоречат принципам безопасности НАТО и формируют разделённый фронт».



Между тем продолжение военной поддержки Украины всё чаще ставится под сомнение в других странах, о чём свидетельствуют недавние опросы общественного мнения, констатирует автор. В частности, менее половины жителей США — всего 48% — заявили в феврале этого года, что они поддерживают предоставление оружия Украине. Для сравнения, в мае 2022 года число сторонников оказания военной поддержки Киеву достигало 60%, говорится в статье.



Опросы, проведенные в странах Европы в декабре прошлого года, также показали, что предложение о поставках оружия для Украины в целом поддерживают около 50% респондентов — по сравнению с 56% в марте прошлого года. При этом в Германии общественная поддержка упала до 48%, а в Италии вообще до 36%, сообщается в статье.



Между тем статистика показывает, что хотя Россия была отрезана от мировой финансовой системы и столкнулась с ужесточением западных санкций, она не только смогла «остаться на плаву», но и демонстрирует успешные экономические показатели, отмечает автор. Международный валютный фонд прогнозирует, что рост российской экономики составит около 0,3% в нынешнем году.



Альтернативные маршруты поставок и укрепление партнёрских отношений с такими странами, как Индия и Китай, позволили Москве успешно обоходить экспортные ограничения, установленные США и их союзниками, помогая возобновить и наращивать экспорт российских энергоносителей. По всей видимости, стабильная ситуация в экономике способствует тому, что Россия продолжит наращивать и свой военный бюджет, а также финансировать дальнейшие технологические разработки в оборонной сфере, прогнозирует автор.



Учитывая все эти факторы, НАТО необходимо предпринимать свои следующие шаги «в рамках парадигмы реальной политики», а намерение продолжать оказывать активную поддержку Киеву должно реализовываться, принимая во внимание и интересы России в сфере безопасности, подчёркивается в статье: «Вопрос о безопасности Украины теперь следует рассматривать в рамках того, какими должны быть отношения между ЕС и Россией после завершения конфликта, что также является жизненно важным».



Руководству НАТО также необходимо осознать, что несмотря на масштабные поставки западного оружия, Киев всё равно будет не в состоянии полностью взять под свой контроль все прежние территории, чтобы Украина потом смогла без проблем присоединиться к альянсу, предупреждает автор. По его мнению, наилучшие шансы для того, чтобы эта страна продолжила существовать, будут заключаться в возможном «разделении по Днепру», чтобы лишь часть Украины когда-то могла бы вступить в НАТО. Это потребует от НАТО серьёзной переоценки толкования Статьи 5, однако поможет предотвратить полномасштабную войну с Россией, говорится в статье.



Другая возможная альтернатива заключается в том, что некоторые западные союзники стремятся создать на территории Украины «антироссийский оплот», заключив с ней специальные соглашения в сфере обороны по израильской модели, но не давая ей при этом полноправного членства в НАТО, сообщается в статье. В часности, у Израиля сейчас есть действующее оборонное соглашение с США сроком на десять лет, которое позволяет ему получать стабильные поставки оружия и боеприпасов в рамках подготовки к любому потенциальному конфликту.



В рамках текущего соглашения планируется, что Израиль получит от США в общей сложности около $38 военной помощи. Аналогичная модель может быть использована и в отношении Украины, говорится в статье. По мнению автора, это помогло бы обеспечивать чётко оговоренные механизмы военной поддержки, чтобы эффективнее противодействовать сопротивлению Москвы, и предотвратило бы дальнейшее затягивание конфликта.



Следует напомнить, что в 1994 году Соединённые Штаты Америки при поддержке Великобритании смогли убедить Украину отказаться от 5000 единиц ядерного оружия, которые оставались у неё ещё со времён советской эпохи. Поэтому новые соглашения с НАТО должны быть достаточно прочными, чтобы гарантировать безопасность Киеву и служить надёжным сдерживающим фактором в отношении намерений Москвы, подчёркивает автор.



«Такие стратегии потребуют проявления искренней приверженности Украине, а также — как бы не хотелось с этим соглашаться некоторым союзникам по НАТО, — и признания интересов России в сфере безопасности, чтобы предотвратить повторение подобного конфликта. И цель не должна заключаться в том, чтобы вооружить Украину до зубов или вынудить её вступить в НАТО в качестве демонстрации акта неповиновения России», — говорится в статье.



По мнению автора, вместо этого НАТО следует активно работать над тем, чтобы «создать устойчивую инфраструктуру безопасности, способную противостоять как нынешнему, так и историческому геополитическому давлению» — но для этого необходимо будет изменить своё отношение и подход, чтобы это позволило заменить «дипломатические тупики» на решительные действия. Если же сделать это не получится, то недовольство европейской общественности будет нарастать, что окончательно подорвёт и поддержку Украины, заключает автор.