South China Morning Post Оригинал

SCMP: эксперт по обороне предлагает создать «антироссийский оплот» НАТО на Украине по примеру Израиля

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НАТО необходимо осознать, что даже несмотря на масштабные поставки передового оружия, Киев не сможет полностью взять под контроль все прежние территории и без проблем вступить в ряды альянса, пишет в статье для South China Morning Post эксперт по вопросам обороны Самид Баша. По его мнению, оптимальные перспективы будут заключаться в том, чтобы либо разделить Украину «по Днепру» и частично принять в НАТО — либо создать на её территории «антироссийский оплот», заключив с ней специальные соглашения в сфере обороны по израильской модели.
SCMP: эксперт по обороне предлагает создать «антироссийский оплот» НАТО на Украине по примеру Израиля
AP

Растущие внутренние разногласия относительно ситуации на Украине и тот факт, что поддержка в её адрес со стороны некоторых стран Запада слабее, должны показать руководству НАТО, что пора переосмыслить свой подход к этой проблеме, пишет на страницах South China Morning Post эксперт по вопросам обороны и внешней политики Самид Баша. Причём нынешний саммит НАТО в литовском Вильнюсе стал уже третьей крупной встречей представителей альянса с начала обострения конфликта, по сравнению с пятью встречами за предыдущее десятилетие, отмечается в статье. 

Но несмотря на участившиеся дискуссии, НАТО ещё явно предстоит применить массу дипломатических усилий и провести много переговоров, прежде чем можно будет окончательно урегулировать «один из самых значительных конфликтов в Европе со времён Второй мировой войны», подчёркивает автор: «Хотя эти встречи сигнализируют о том, что входящие в состав альянса государства признают необходимость найти решение, однако тот факт, что ситуация постоянно заходит в тупик, указывает, что нужно добиваться дальнейшего прогресса».

Несомненно, ситуация на Украине находится в центре внимания нынешнего саммита НАТО, а её оборонные нужды занимают важнейшее место в повестке дня, говорится в статье. Но несмотря на постоянные попытки украинского президента Владимира Зеленского оказать давление, чтобы пролоббировать вопрос о принятии страны в состав Североатлантического альянса, перспективы этого остаются крайне туманными, подчёркивает автор. 

Такие страны, как США, Венгрия и Германия, явно не согласны с тем, чтобы поспешно принимать Украину в ряды альянса. В то время как Турция не упустила возможности использовать вопрос о членстве Швеции в НАТО в качестве козыря, в пользу своих устремлений вступить в Европейский Союз, отмечается в статье: «Подобные действия, продиктованные собственными национальными интересами, противоречат принципам безопасности НАТО и формируют разделённый фронт».

Между тем продолжение военной поддержки Украины всё чаще ставится под сомнение в других странах, о чём свидетельствуют недавние опросы общественного мнения, констатирует автор. В частности, менее половины жителей США  — всего 48% — заявили в феврале этого года, что они поддерживают предоставление оружия Украине. Для сравнения, в мае 2022 года число сторонников оказания военной поддержки Киеву достигало 60%, говорится в статье.

Опросы, проведенные в странах Европы в декабре прошлого года, также показали, что предложение о поставках оружия для Украины в целом поддерживают около 50% респондентов — по сравнению с 56% в марте прошлого года. При этом в Германии общественная поддержка упала до 48%, а в Италии вообще до 36%, сообщается в статье.

Между тем статистика показывает, что хотя Россия была отрезана от мировой финансовой системы и столкнулась с ужесточением западных санкций, она не только смогла «остаться на плаву», но и демонстрирует успешные экономические показатели, отмечает автор. Международный валютный фонд прогнозирует, что рост российской экономики составит около 0,3% в нынешнем году.

Альтернативные маршруты поставок и укрепление партнёрских отношений с такими странами, как Индия и Китай, позволили Москве успешно обоходить экспортные ограничения, установленные США и их союзниками, помогая возобновить и наращивать экспорт российских энергоносителей. По всей видимости, стабильная ситуация в экономике способствует тому, что Россия продолжит наращивать и свой военный бюджет, а также финансировать дальнейшие технологические разработки в оборонной сфере, прогнозирует автор.

Учитывая все эти факторы, НАТО необходимо предпринимать свои следующие шаги «в рамках парадигмы реальной политики», а намерение продолжать оказывать активную поддержку Киеву должно реализовываться, принимая во внимание и интересы России в сфере безопасности, подчёркивается в статье: «Вопрос о безопасности Украины теперь следует рассматривать в рамках того, какими должны быть отношения между ЕС и Россией после завершения конфликта, что также является жизненно важным».

Руководству НАТО также необходимо осознать, что несмотря на масштабные поставки западного оружия, Киев всё равно будет не в состоянии полностью взять под свой контроль все прежние территории, чтобы Украина потом смогла без проблем присоединиться к альянсу, предупреждает автор. По его мнению, наилучшие шансы для того, чтобы эта страна продолжила существовать, будут заключаться в возможном «разделении по Днепру», чтобы лишь часть Украины когда-то могла бы вступить в НАТО. Это потребует от НАТО серьёзной переоценки толкования Статьи 5, однако поможет предотвратить полномасштабную войну с Россией, говорится в статье.

Другая возможная альтернатива заключается в том, что некоторые западные союзники стремятся создать на территории Украины «антироссийский оплот», заключив с ней специальные соглашения в сфере обороны по израильской модели, но не давая ей при этом полноправного членства в НАТО, сообщается в статье. В часности, у Израиля сейчас есть действующее оборонное соглашение с США сроком на десять лет, которое позволяет ему получать стабильные поставки оружия и боеприпасов в рамках подготовки к любому потенциальному конфликту.

В рамках текущего соглашения планируется, что Израиль получит от США в общей сложности около $38 военной помощи. Аналогичная модель может быть использована и в отношении Украины, говорится в статье. По мнению автора, это помогло бы обеспечивать чётко оговоренные механизмы военной поддержки, чтобы эффективнее противодействовать сопротивлению Москвы, и предотвратило бы дальнейшее затягивание конфликта.

Следует напомнить, что в 1994 году Соединённые Штаты Америки при поддержке Великобритании смогли убедить Украину отказаться от 5000 единиц ядерного оружия, которые оставались у неё ещё со времён советской эпохи. Поэтому новые соглашения с НАТО должны быть достаточно прочными, чтобы гарантировать безопасность Киеву и служить надёжным сдерживающим фактором в отношении намерений Москвы, подчёркивает автор.

«Такие стратегии потребуют проявления искренней приверженности Украине, а также — как бы не хотелось с этим соглашаться некоторым союзникам по НАТО, — и признания интересов России в сфере безопасности, чтобы предотвратить повторение подобного конфликта. И цель не должна заключаться в том, чтобы вооружить Украину до зубов или вынудить её вступить в НАТО в качестве демонстрации акта неповиновения России», — говорится в статье.

По мнению автора, вместо этого НАТО следует активно работать над тем, чтобы «создать устойчивую инфраструктуру безопасности, способную противостоять как нынешнему, так и историческому геополитическому давлению»  но для этого необходимо будет изменить своё отношение и подход, чтобы это позволило заменить «дипломатические тупики» на решительные действия. Если же сделать это не получится, то недовольство европейской общественности будет нарастать, что окончательно подорвёт и поддержку Украины, заключает автор.

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