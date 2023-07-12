«Время распрощаться c иллюзиями»: Украине ещё очень долго не стать членом НАТО

В плане украинского конфликта Запад совершил ряд ошибок, он слишком долго рассуждал какое оружие он может, а какое нет, передать Киеву, в то время как Москва без лишних разговоров действовала, пишет польский журналист Ежи Хащчиньский. В Rzeczpospolita он отмечает, что будущее Украины в НАТО очень туманное, потому что Запад не решится вступить в прямой конфликт с Россией, что безусловно логично.

«Украина уже сейчас в составе НАТО? За это выступает 40% поляков, в том числе 23% решительным образом. Это «сейчас», скорее всего, означало бы ясную декларацию о членстве Киева в альянсе или просто-напросто приглашение — с ближайшей датой принятия. Однако этого не произойдет ни сейчас, ни на начавшемся в Вильнюсе саммите альянса, ни ещё очень долго после него», — пишет в Rzeczpospolita польский журналист Ежи Хащчиньский.

В статье он обращает внимание на то, что украинский лидер Владимир Зеленский давно об этом знает, и который даже грозился не приехать в Вильнюс без четкого видения членства. Ему это известно из заявлений самых важных игроков альянса, во главе с США и Германией. Они чётко определили свою позицию — сначала они сфокусируются на оказании постоянной помощи Украине, а лишь потом, после окончания боевых действий, займутся вопросом её членства. «На самом деле это логично и разумно», — подчеркивает журналист. Он объясняет, что пригласив сейчас Киев в альянс, Запад автоматически вошёл бы в прямой конфликт с Москвой. «Наши города оказались бы в небезопасности, а наши мальчики могли бы погибнуть на фронте. Однако эта логика следует из ошибок Запада. Он сам к ним привёл», — констатирует он.

Хащчиньский упрекает Запад в том, что он слишком медлил с помощью Украине, которой объёмы не были достаточными. «Мы потеряли время на то, чтобы преодолеть очередные барьеры, растрясать то, можно ли дать украинцам ракеты, которые долетят до баз оккупантов; потом смогут ли они получить ракеты Patriot, западные танки и, наконец, современные самолёты», — перечисляет журналист. Одновременно он указывает на то, что в это время россияне не разводили разговоры, а последовательно занимали очередные территории, которые украинцам очень сложно будет когда-либо вернуть.

«Как при помощи поступающих струйкой поставок западного оружия украинцы собираются вернуть себе Мариуполь, не говоря уже о Крыме? Когда наступит этот конец боевых действий, после чего Запад, согласно его заявлениям, займется будущей реальной безопасностью Украины — жизненно важной и для других государств, близко расположенных к России», — рассуждает автор.

Он не исключает, что за этой декларацией кроется следующий посыл в адрес Украины: ей однажды всё-таки придётся смириться с потерей части своей территории и утратить частичный доступ к морю. Возможно только тогда Запад начнёт думать в каких границах он будет в состоянии принять Украину в НАТО и какие гарантии ей предоставить.

А пока что, по мнению Хащчиньского, даже один городок, который потеряли украинцы свидетельствует о победе России, «триумфе империалистов, мечтающих об изменении границ». Более того, продолжающийся годами украинский конфликт также можно прировнять к победе Москвы и к потере иллюзий о том, что Россия откажется от своих империалистических планов, а как следствие отстуствие членства Украины в НАТО.