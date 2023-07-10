Глава Мюнхенской конференции: на данном этапе конфликта вступление Украины в НАТО исключено

На данный момент предоставление Украине полного членства в НАТО невозможно — это напрямую втянет альянс в боевые действия,заявил в интервью Rheinische Post председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген. Однако на предстоящем саммите в Вильнюсе военной организации необходимо послать чёткий сигнал, что Украина — это «часть семьи НАТО», добавил немецкий дипломат.

Украина должна стать членом НАТО и станет им, как только позволят условия, заявил в интервью Rheinische Post председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген. «Принятие Украины на нынешнем этапе конфликта исключено. Это напрямую втянет альянс в боевые действия, потому что в этом случае в силу вступит пятая статья североатлантического договора о коллективной обороне». В то же время на предстоящем саммите альянса в столице Литвы Вильнюсе необходимо послать чёткий сигнал, что Украина — это «часть семьи НАТО»: «Необходимо использовать Совет НАТО — Украина, чтобы в его рамках обсудить условия для будущего полного членства Украины».

Глава Кремля Владимир Путин думал, что сможет расколоть альянс, заявил Хойсген: «Но всё случилось наоборот. НАТО сейчас сплочённее, чем когда-либо». По его словам, на саммите в Вильнюсе западные страны продемонстрируют свою готовность и дальше поставлять Украине оружие, а также помогать ей в обслуживании и ремонте боевой техники. Хойсген выступает и за отправку Киеву американских истребителей F-16. По его словам, они помогут Украине противостоять России в воздухе: «Германия же, у которой нет истребителей F16, может помочь с логистикой и обучением». «Мы должны предоставить Украине все военные средства, которые ей необходимы для обороны, иначе она перестанет существовать. К тому же членство НАТО — это наилучшая страховка для огромных инвестиций, которые понадобятся для восстановления разрушенной Украины», — пояснил он, добавив, что больше не представляет себе Украину как нейтральное государство.

При этом Хойсген убеждён, что России никаких гарантий безопасности предоставлять не нужно. По его словам, такой шаг — это «издевательство», особенно после того, как глава Кремля Владимиру Путину нарушил Будапештский меморандум: «Россия должна заявить о своей приверженности Хартии Организации Объединённых Наций, в частности запрещающей захватнические боевые действия. Россия просто должна соблюдать международное право, это её лучшая гарантия». К тому же глава Мюнхенской конференции считает, что Москва больше не имеет права вести переговоры на равных с Вашингтоном или Пекином: «Она стала изгоем международной политики, она полностью утратила доверие».

По мнению дипломата, Запад совершил ошибку, решив, что можно будет построить отношения с Россией на основе сотрудничества. После начальных попыток восстановить былое величие России за счёт кооперации Путин изменил направление и стал добиваться желаемого конфронтационными методами, пояснил он: «Европейцы проявили в этом отношении некоторую наивность. Мы слишком поздно заметили смену курса».

Хойсген призывает НАТО повысить свою обороноспособность и в частности усилить присутствие на восточном фланге. Он также выразил убеждённость в том, что несмотря на предстоящие выборы в краткосрочной и среднесрочной перспективах США не прекратят поддержку Украины. «Но я уверен, что в долгосрочной перспективе США больше не будут готовы вытаскивать каштаны из огня за нас европейцев. И не важно, кто будет у власти в Вашингтоне — демократы или республиканцы. Европа должна сама обеспечивать свою собственную безопасность или по крайней мере нести за это главную ответственность. И в этом отношении ещё многое предстоит сделать», заключает глава Мюнхенской конференции.