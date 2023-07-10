ABC News: решение США о передаче Киеву кассетных бомб вызывает критику — как внутри США, так и за рубежом

Разногласия вокруг принятого администрацией Джо Байдена решения предоставить Украине кассетные боеприпасы становятся всё громче. Против высказываются как часть американских законотворцев, так и многие союзники Вашингтона, включая Великобританию и Канаду, передаёт ABC News. А тем временем американский лидер высказывается против вступления Украины в НАТО, заявив, что страна к этому «не готова», отмечается в сюжете канала.

Президент Байден только что прибыл в Лондон в преддверии саммита НАТО — и заявил, что Украина ещё не готова к тому, чтобы стать частью альянса. А тем временем разногласия в связи с его решением передать Киеву кассетные боеприпасы продолжают становиться всё громче. Репортаж зарубежного корреспондента ABC Джеймса Лонгмана, который сейчас находится на Украине.

Президент Байден сегодня прибыл в Лондон в преддверии саммита НАТО в Литве. Ранее глава государства заявил, что на данный момент выступает против вступления Украины в альянс.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Не думаю, что она (Украина. — ИноТВ) готова стать членом НАТО. Мне кажется, что внутри НАТО ещё нет единогласия по вопросу о том, нужно ли включать Украину в семью альянса именно сейчас, в такой момент — пока в разгаре война.

Кроме того, несмотря на всё более громкую критику со стороны международного сообщества, администрация Байдена сегодня попыталась отстоять своё скандальное решение о предоставлении Киеву кассетных боеприпасов.

ДЖОН КИРБИ, координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям: Мы пытаемся нарастить производство тех типов боеприпасов, которые они используют наиболее активно, но в производство пока не на том уровне, на котором нам хотелось бы. Поэтому мы будем отправлять дополнительные партии артиллерийских снарядов кассетного типа, чтобы помочь заполнить пробел, пока мы ещё наращиваем производство.

Украина говорит, что такая помощь ей необходима именно сейчас — ведь её контрнаступление на востоке идёт с большим трудом и медленнее, чем на это надеялись раньше.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Мы все хотим, чтобы всё происходило быстрее, ведь каждый дополнительный день — это дополнительные потери для украинцев.

Между тем, кассетные боеприпасы, которые запрещены к применению в более чем 120 странах, раскрываются в полёте, разбрасывая по большой площади бомбы небольшого размера и без разбора поражая всё живое. Часть бомб иногда не срабатывают и остаются на земле, представляя опасность.

Мнения американских законотворцев по поводу такого шага администрации разделились.

БАРБАРА ЛИ, член палаты представителей США: Кассетные бомбы вообще никогда не следует применять, на них ведь могут наступить потом дети. Эту черту нам переходить не нужно.

МАЙК МАККОЛ, председатель комитета палаты представителей США по международным делам: Они помогут переломить ход контрнаступления, и я очень рад, что администрация президента наконец согласилась сделать такой шаг.

Журналист ABC Марта Рэддэц попросила чиновников Белого дома прокомментировать решение.

МАРТА РЭДДЭЦ, журналист ABC News: Но почему же США не возьмёт и не наложит окончательный запрет на их использование?

ДЖОН КИРБИ: Мы крайне внимательно относимся к опасениям о том, что могут пострадать гражданские, и что неразорвавшиеся бомбы могут в итоге подобрать гражданские люди или дети, в результате чего они получат ранения. Но всё же такие боеприпасы имеют своё применение на поле боя.

ДЖЕЙМС ЛОНГМАН, корреспондент ABC News, Днепр: В число союзников США, которые не согласны с решением Вашингтона о передаче кассетных боеприпасов, уже вошли Великобритания, Канада и Испания — и оно наверняка будет обсуждаться на предстоящем саммите НАТО. Линдси?

Да, обсуждение несомненно будет. Спасибо вам, Джеймс!

Дата выхода в эфир 09 июля 2023 года.