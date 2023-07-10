Nikkei: Франция против — НАТО отложит принятие решения о создании представительства в Токио

НАТО отложит принятие решения о создании офиса в Токио по крайней мере до осени из-за отсутствия необходимого согласия всех 31 членов, пишет Nikkei Asia. По данным издания, против высказалась Франция, не желающая ухудшать отношения с Китаем в надежде на расширение экономических связей и роль Пекина в урегулировании конфликта на Украине.
Североатлантический альянс намерен отложить решение об открытии представительства в Токио до осени или на более поздний срок, сообщает Nikkei Asia со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, изначально планировалось закрепить создание офиса НАТО в Токио в документах, которые были бы приняты на саммите НАТО в Вильнюсе. Однако Франция выступила против этой идеи, не желая портить отношения с Китаем. Таким образом, необходимого для принятия решения согласия всех членов блока на саммите добиться не получится. Вместе с тем НАТО и Япония планируют продолжить обсуждение вопроса и будут стремиться принять решение до конца года.
Как напоминает Nikkei Asia, с предложение о создании офиса в Токио выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Альянс стремится открыть в Японии — стране-партнёре НАТО в Азии — представительство и расширять сотрудничество в области безопасности с демократическими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, такими как Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.
Некоторые страны НАТО считают противодействие Китаю важным аспектом для своей безопасности, что подталкивает альянс к укреплению сотрудничества с союзниками США — Японией и Южной Кореей. Так, на этой неделе в саммите НАТО примут участие премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.
Однако другие члены альянса, в том числе Франция, ценят экономические связи с Китаем и рассчитывают на их развитие. В частности, в апреле президент Эммануэль Макрон в сопровождении французских предпринимателей посетил Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Необычайно теплый приём позволил европейской стране продвинуть ряд деловых сделок, в том числе крупный заказ для Airbus Europe. Кроме того, эксперты полагают, что в Париже рассчитывают на то, что Поднебесная в конечном итоге сыграет свою роль в урегулировании конфликта на Украине, в связи с чем предпочитают не провоцировать Пекин.
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