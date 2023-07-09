«Пиар-кошмар и лицемерие» — Скотт Риттер объяснил, почему американские кассетные боеприпасы не помогут ВСУ

Кассетные боеприпасы, которые Вашингтон собирается поставить Киеву, не изменят ситуацию на поле боя. Более того, этот очевидный политический жест со стороны администрации Джо Байдена приведёт к гибели ещё большего числа украинских солдат, заявил в эфире YouTube-каналу Judging Freedom бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Разве они (кассетные боеприпасы. — ИноТВ) не считаются незаконными или запрещёнными договором, участниками которого являются Соединённые Штаты и большинство стран НАТО?

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Нет. В ООН была принята добровольная конвенция, участники которой заявили, что не будут использовать кассетные боеприпасы DPICM, потому что они представляют угрозу для гражданского населения. Но ни США, ни Россия, ни Украина её не подписали. А сейчас и Россия, и Украина используют кассетные боеприпасы.

Но ирония в том, что США признали опасность этих боеприпасов. Американский сенат пришёл вне себя от гнева ещё в 2000-х, когда администрация Буша приняла решение продолжать использовать их, потому что они были им нужны.

Если бы Северная Корея когда-нибудь пересекла границу, нам бы понадобились эти снаряды DPICM, чтобы остановить её наступление. Точно так же, если бы русские когда-нибудь предприняли массированную бронетанковую атаку, нам бы они понадобились.

Но вот какое дело: Россия сейчас не предпринимает массированных бронетанковых атак, а ведёт позиционные боевые действия. Российские войска находятся в окопах. А вы знаете, где DPICM бесполезен? В окопах.

То есть в этом нет никакого смысла. Это никак не поможет украинцам. Это огромный пиар-кошмар для администрации Байдена. В результате США делают шаг назад с точки зрения их морального образа.

И, как обычно, речь идёт о политическом жесте, призванном успокоить настроение тех в Соединённых Штатах, кто вопрошает: «Что мы делаем, чтобы помочь украинцам?». A Байден говорит: «Смотрите, мы даём им кассетные боеприпасы!». Это совсем не поможет украинцам. Всё это лишь продлит конфликт, погубит больше людей и приведёт к увеличению украинских потерь.

Речь идёт об излишках или основных запасах?

СКОТТ РИТТЕР: Это хороший вопрос. Речь идёт о снарядах 1987 года выпуска. Вот почему я знаю о них, судья. В 1997 году я служил в части полевой артиллерии, и мы часто использовали DPCIM во время учений. Это старые снаряды. Соединённые Штаты разрабатывают более новый вариант. Но, как обычно, мы не поставляем украинцам новинки.

Скажу прямо: эти системы, которым более 30 лет, будут иметь более высокий уровень неразорвавшихся снарядов. Так что мы просто лицемерим. Мы, как обычно, даём им не лучшее, а старое оружие, оружие с истекшим сроком годности.

Всё это делается для того, чтобы угодить кровожадным «Линдси Грэмам» всего мира?

СКОТТ РИТТЕР: Так точно.

Знает ли старик Джо, что он делает? Будут ли у него душевные муки или сомнения, когда в результате их применения погибнут дети?

СКОТТ РИТТЕР: Нет, он понятия не имеет, что представляет собой эта система. И Пентагону должно быть стыдно, что он разрешил использовать это оружие. Потому что Пентагон совершенно точно знает, что оно не подходит для ситуации, существующей на линии фронта, что оно будет иметь высокий процент брака и что его применение приведёт лишь к тому, что украинцы будут думать, что они могут добиться того, чего они не могут добиться, и поэтому отправят ещё тысячи солдат на ненужную смерть на поле боя.

Дата публикации 07 июля 2023 года.