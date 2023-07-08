Украинские военные начали сомневаться в вероятности военного прорыва российских линий обороны в ходе контрнаступления, сообщает Daily Express. Как передаёт издание, тяжёлые потери на поле боя заставили некоторых украинцев задуматься о том, что хорошо укреплённые линии обороны российских войск могут стать непреодолимым препятствием.
Украинские солдаты и наблюдатели начали открыто сомневаться в вероятности военного прорыва, учитывая растущие потери, связанные с украинским контрнаступлением, сообщает Daily Express. Как отмечает издание, тяжёлые потери на поле боя заставили некоторых украинцев задуматься о том, что хорошо укреплённые линии обороны российских войск могут стать непреодолимым препятствием.
По мнению украинского морпеха Кирилла Потраса, без дополнительной помощи со стороны западных союзников Киев рисует потерпеть поражение в конфликте . В частности, серьёзное препятствие представляют собой российские минные поля. По его словам, российские силы многочисленны и оснащены значительным количеством противотанковых ружей и ракетных комплексов.
На другом участке фронта полевой медик пожаловался британским журналистам, что у России было достаточно времени для укрепления своей обороны и она располагает существенным числом солдат на фоне растущего числа потерь на Украине.
Украинские военные приходят к выводу, что, хотя Украина могла бы отодвинуть линию фронта на несколько десятков километров, ослабить общий стратегический контроль России над восточной и юго-восточной Украиной будет трудно. «Я думаю, что этот конфликт не разрешится на поле боя. Это закончится политической сделкой», — признался полевой медик.
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