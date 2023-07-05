Newsweek: в НАТО дали понять, что ВСУ не получит западные истребители до конца контрнаступления

Представитель Военного комитета НАТО Роб Бауэр выразил серьёзные сомнения относительно того, что альянс предоставит Киеву боевые самолёты в краткосрочной перспективе. По его словам, этот вопрос является важным, но его решение упирается в обучение пилотов и организацию логистики, сообщает Newsweek.

Официальный представитель Североатлантического альянса «охладил» ожидание украинского правительства и его союзников. Он выразил серьёзные сомнения относительно того, что страна получит от Запада истребители во время её нынешнего контрнаступления, пишет Newsweek.

«Дискуссия об истребителях является важной. Но этот вопрос не будет решён в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления», — заявил в эфире британской радиостанции офицер ВМС Нидерландов и председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

«Обучения пилотов и авиатехников, обеспечения логистической организации, которая действительно может обслуживать эти самолёты, будет невозможно (добиться. — ИноТВ) до (завершения. — ИноТВ) текущего контрнаступления», — добавил он.

Слова Бауэра прозвучали после того, как многие страны, в том числе Соединённые Штаты и ряд европейских государств, стали благосклоннее относиться к передаче ВСУ истребителей. Буквально на прошлой неделе в Дании начали обучать украинских пилотов управлению F-16.

Однако пока не идёт речи об отправке Киеву каких-либо истребителей. И. о. министра обороны скандинавской страны Троэльс Лунд Поульсен намекнул, что ожидает действий США в этом направлении, чтобы последовать их примеру.

«Я полагаю, что многие разочарованы такими новостями», — сказал в интервью Newsweek полковник ВВС США в отставке Джеффри Фишер, который в течение многих месяцев выступал за отправку F-16 на Украину. «Существуют убедительные признаки того, что эти усилия продвигаются не так быстро, как могли бы. Недостаток авиации для поддержки контрнаступления будет означать больше потерь на поле боя», — добавил эксперт.

Между тем администрация Байдена не торопится с решением этого вопроса. Даже несмотря на то, что Владимир Зеленский и его высокопоставленные военные чиновники постоянно молили Вашингтон о предоставлении самолётов, обращает внимание издание.

В прошлом месяце генерал армии США Марк Милли заявил, что стороны ведут предварительные переговоры о передаче истребителей. Он подтвердил, что Украина нуждается в «модернизированных ВВС», но признал, что для прибытия и использования истребителей потребуется «значительное время», напоминает Newsweek.