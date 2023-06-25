PCR: безрассудное решение Белого дома о поставке истребителей F-16 Киеву приведёт к гибели цивилизации

Решение администрации Байдена поставить Киеву истребители F-16 приблизит мир к ядерной войне, которая приведёт к гибели цивилизации. С таким предостережением была опубликована статья экономиста, политического и экономического обозревателя Пола Крейга Робертса на его сайте. Свою точку зрения американский аналитик объясняет тем, что самолёты, которые Вашингтон собирается передать Украине, исполнены в модификации с возможностью установки на них ядерных бомб.

С самого начала российской «ограниченной военной операции» было очевидно, что вооружённый конфликт будет постоянно разрастаться и сможет в конечном итоге привести к ядерному противостоянию. Последние события на Украине приближают мир к применению ядерного оружия, поскольку, несмотря на прошлые заверения Байдена в том, что истребители F-16 никогда не будут отправлены на Украину, они теперь передаются Киеву, причём ещё и безвозмездно. Кроме того, первая партия американских истребителей будет в модификации, позволяющей оснастить их ядерным оружием, пишет Пол Крейг Робертс на своём сайте.

Решение Вашингтона настолько безрассудно, что у Кремля не остаётся иного выбора, чем считать, что эти самолёты могут быть использованы для нанесения ударов тактическим ядерным оружием по скоплениям российских войск, и игнорирование такой угрозы может обернуться катастрофой, подчёркивает аналитик.

По его словам, эта провокация существенно расширит масштабы военного конфликта, поскольку в настоящее время Москва рассматривает возможность нанесения ударов по европейским авиабазам, с которых будут взлетать самолёты F-16.

Автор статьи признаётся, что ему не удалось придумать какой-либо разумной причины, почему конфликт затянулся на 16 месяцев и конца ему не видно и по сей день. Робертс полагает, что президент России Владимир Путин понапрасну ожидает, что Запад одумается, ведь если это действительно так, то это лишь показывает успехи многолетней американской пропаганды.

Недостаточное понимание происходящего Западом ещё хуже. Во время холодной войны правительство Соединённых Штатов и страны НАТО работали с советским правительством, чтобы разрядить напряжённость, замедлить и остановить гонку ядерных вооружений. Карибский кризис, спровоцированный размещением американских ядерных ракет в Турции, заставил Вашингтон и Москву осознать приближение конца света, после чего был начат процесс разрядки. В результате совместных действий две сверхдержавы подписали ряд договоров по сокращению различных видов вооружения, указывает Робертс в статье.

Однако сегодня все предыдущие достижения по снижению напряжённости и вероятности ядерной войны полностью утрачены. С распадом Советского Союза неоконсерваторы увидели шанс на установление гегемонии и расценили подписанные договорённости по обоюдному ядерному сдерживанию как препятствие на пути американской власти. Безумие Вашингтона по развязыванию ядерной войны привело НАТО к границам России, к свержению правительств бывших советских республик и их настраиванию против Москвы, как в случае с Украиной, а также к различным провокационным действиям и военной пропаганде против России и её лидера.

В завершение автор замечает, что уровень антироссийской военной пропаганды сегодня так же высок, как и пропаганда против Германии и Японии во времена Второй мировой войны, однако не удовлетворившись превращением лишь одной России во врага, Вашингтон проделал то же самое с Китаем и Ираном, а это может закончиться только гибелью цивилизации.