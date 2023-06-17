Bloomberg: Киев, скорее всего, получит от НАТО старые F-16 — но они всё равно станут «посланием Путину» о том, что с Украиной альянс надолго

Пока ещё не оформленную окончательно поставку Украине истребителей F-16 в НАТО воспринимают прежде всего как жест в адрес Кремля, призванный показать, что альянс намерен ещё долго поддерживать Киев и в конечном счёте интегрировать его в свой состав, сообщает Bloomberg. Между тем сами боевые качества машин вряд ли будут выдающимися: по данным агентства, Украина, вероятно, получит старые истребители, которые не только уступают российским, но и потребуют огромных затрат на обслуживание.

Истребители F-16, которые планируют передать Украине союзники по Североатлантическому альянсу, вряд ли окажутся в распоряжении Киева достаточно быстро, чтобы тот мог их применить в рамках своего нынешнего контрнаступления — да и в целом почти наверняка не окажут достаточно серьёзного влияния на ход конфликта, поскольку речь идёт о старых машинах, пишет Bloomberg. Впрочем, как пишут обозревали агентства, эти цели НАТО и не преследует, а решение об отправке истребителей там в первую очередь воспринимают как «послание» в адрес России. Предоставляя Украине настолько сложную и дорогостоящую технику, сторонники Киева в первую очередь надеются «наладить как никогда сильные связи между альянсом и украинскими вооружёнными силами», а также «показать Владимиру Путину, что он напрасно считает, будто сможет взять их измором», поясняют авторы.

По мнению журналистов Bloomberg, такой подход таит в себе определённые риски. Несмотря на то что союзники смогли сократить первоначальные затраты, предложив Украине не новые, а старые машины, стоящие на их вооружении, поддержание боеспособности видавших виды F-16 может в итоге обойтись им во многие сотни миллионов долларов в год — и это при том, что как раз сейчас и в Европе, и в США растёт недовольство по поводу постоянно растущих затрат на поддержку Киева, пишут они.

«Главный вывод, который здесь можно сделать, заключается в том, что эксплуатировать ограниченный парк устаревших самолётов — посредством подрядчиков — будет ну просто ужас как дорого, — разъяснила в интервью Bloomberg эксперт некоммерческой аналитической корпорации RAND Бринн Таннехилл. — Но это как раз подкрепляет тот посыл, что долгосрочная цель — это интеграция Украины в НАТО».

По информации агентства, чиновники альянса пока отказываются говорить, когда ожидается поставка истребителей, однако Нидерланды и Дания уже планируют создать в Восточной Европе центр подготовки пилотов и ремонтников, где в том числе будут обучаться и украинские военные.

Президент Украины Владимир Зеленский уже приветствовал решения союзников по поводу самолётов, однако надеется, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе получит от них более серьёзные обещания, говорится в материале Bloomberg. Члены альянса пока никак не могут прийти к согласию по поводу того, насколько масштабные обязательства нужно взять перед Киевом и какие гарантии безопасности ему предоставлять, — однако руководство НАТО подталкивает союзников к тому, чтобы они общими усилиями обеспечили Украине $500 млн в год на модернизацию вооружённых сил и укрепление связей с альянсом.

Разумеется, обслуживание F-16 и другой сложной техники, а также закупка ракет и других боеприпасов для них, скорее всего, обойдутся куда дороже — тем более, что некоторые из старых самолётов, которые, вероятно, отправят Киеву союзники, остаются в строю уже несколько десятилетий, напоминают обозреватели Bloomberg. «Когда ступаешь на такой путь, заходит речь о гораздо более долгосрочной оборонной помощи, — пояснил в интервью Bloomberg эксперт американского аналитического Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс. — По сравнению с теми же ПЗРК Javelin или Stinger, за F-16 будет тянуться несоизмеримо более длинный шлейф в плане логистики».

По данным Минобороны США, только сами полёты старых моделей F-16, аналогичных тем, которые, вероятно, получит Украина, обходятся в суммы до $32 тыс. в час на один самолёт, упоминается в материале Bloomberg. По информации агентства, глава Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли в конце мая признавал, что обслуживание истребителей обойдётся примерно в те же суммы, что их закупка, отмечая при этом, что F-16 ни в коем случае нельзя считать «волшебным оружием», которое всё изменит — как, впрочем, и любой другой образец вооружения.

Как отметила в беседе с Bloomberg Бринн Таннехилл, высокотехнологичные российские истребители, включая МиГ-31 и Су-25, не только превосходят уже имеющиеся у Киева машины, но и оснащены радарами и ракетами высокой дальности, которые, вероятно, позволят им сбивать старые F-16 ещё до того, как украинские пилоты будут их обнаруживать. Вместе с тем, по мнению эксперта, американские машины смогут помочь Украине получить преимущество перед Россией, если их оснастить определённым вооружением, включая, например, крылатые ракеты JASSM производства Lockheed Martin — пусть это и потребует серьёзных затрат. «Придётся потратиться, но если этот истребитель оснастить правильным оружием под стать его конструкции, он может показать серьёзную боевую мощь», — цитирует Таннехилл агентство.