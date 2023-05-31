Самоубийственная миссия — WION о возможном появлении самолётов F-16 в небе Украины

По факту поставки истребителей F-16 станут для западных стран возможностью списать их в утиль и получить новые самолёты, пишет обозреватель WION. При этом если обычно пилотов обучают более года, для украинцев программа составит около четырёх месяцев. Россия же воспримет ситуацию как новый виток напряжённости и вполне может начать использовать свои самолёты и комплексы С-400.

«С большой бравадой Запад объединился, чтобы предоставить Украине истребители F-16», — пишет автор статьи в WION. Но он задаётся вопросом, почему США просят европейских союзников поставить Украине самолёты американского производства, а не делают это сами? И почему западные страны так стремятся передать Украине свои F-16?

Коалиция европейских стран будет обучать украинских пилотов управлять самолётами F-16 и в конечном итоге начнёт поставлять их на Украину. В эту коалицию вошли Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания и Польша. Обычно подготовка пилотов занимает более года, но в недавнем отчёте ВВС США указано, что обучение украинских пилотов на F-16 фактически может занять всего четыре месяца.

Большинство западных стран, таких как Нидерланды, Бельгия, Норвегия и Польша, сейчас занимаются выводом из эксплуатации своих F-16. На смену им придут более совершенные американские истребители F-35 Lightning II. «Поэтому когда США призывают западных союзников поддержать Украину, они, по сути, сбрасывают свой старый флот списанных F-16 на Украину, чтобы купить новые», — пишет автор статьи.

И наибольшую выгоду от этого процесса получает военно-промышленный комплекс США, который будет продолжать процветать за счёт увеличения продаж истребителей. «Просто оцените ситуацию: с одной стороны, украинские пилоты, летающие на списанных Западом истребителях F-16, к тому же с минимальной пилотской подготовкой. А с другой стороны, Россия с её зенитно-ракетным комплексом С-400, против которого у F-16, вероятно, не будет шансов».

Некоторые военные эксперты заявляют, что F-16 не изменят ход игры, несмотря на всю шумиху. Но при этом Россия может посчитать их поставку Украине обострением ситуации и развернуть в ответ свои самолёты. В итоге автор статьи в WION называет это «самоубийственной миссией для Украины».