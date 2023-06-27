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Sky News: российские истребители перехватили над Чёрным морем три самолёта британских ВВС

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Минобороны России сообщило о перехвате трёх британских военных самолётов — двух истребителей Typhoon и самолёта-разведчика RC-135, сообщает Sky News. Великобритания позднее подтвердила, что её самолёты выполняли в этом районе «обычную операцию в международном воздушном пространстве».
Sky News: российские истребители перехватили над Чёрным морем три самолёта британских ВВС
AP

Российские истребители были подняты в воздух после того, как у границы страны были обнаружены три британских боевых самолёта, сообщает Sky News со ссылкой на Минобороны России.

В заявлении оборонного ведомства, в частности, говорится, что над Чёрным морем были перехвачены два истребителя ВВС Британии Typhoon и самолёт-разведчик RC-135. При приближении российских самолётом британские воздушные суда выполнили разворот.

«Полёт российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолётами иностранного государства», — сообщило Минобороны России.

Позже Министерство обороны Великобритании подтвердило, что три самолёта ВВС Британии находились в этом районе, назвав это «обычной операцией в международном воздушном пространстве».

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источник
Sky News Великобритания Европа
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