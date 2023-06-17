Welt: канцлер в кабине истребителя — на учениях Air Defender Шольц отправил России послание

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил воздушные учения НАТО Air Defender, которые проходят в его стране, сообщает Welt. Он побывал на одном из аэродромов ВВС ФРГ в земле Шлезвиг-Гольштейн. И оттуда отправил России образное послание, забравшись в кабину пилота одного из истребителей Eurofighter. Впрочем, далось ему это с трудом, отмечает немецкий телеканал.

Редко такое бывает, чтобы канцлер забирался в истребитель. Но по-видимому, Олаф Шольц счёл, что самые масштабные воздушные учения в истории НАТО, которые проходят на фоне боевых действий в центре Европы, — это достойная причина. Сегодня он посетил солдат Военно-воздушных сил Германии на аэродроме Ягель в земле Шлезвиг-Гольштейн. Отсюда под руководством Германии ведётся координация масштабных манёвров Air Defender (учения «Воздушный защитник». — ИноТВ). Они были запланированы задолго до начала боевых действий на Украине. Сотрудничество стран — членов НАТО — это важное послание в адрес России. Это понимает и Олаф Шольц. И он использует силу образов.

Забраться в кабину истребителя не так уж и легко. Канцлеру разрешили занять место пилота на Eurofighter. Там для него провели небольшой урок. Здесь в коммуне Ягель в Шлезвиг-Гольштейне находится один из трёх главных узловых пунктов для учений «Воздушный защитник». Это самые масштабные воздушные манёвры с момента создания НАТО.

ОЛАФ ШОЛЬЦ, канцлер Германии: Это очень важные учения, потому что они показывают, что мы сотрудничаем. А сейчас это важное послание. Мы знаем, что нападение России на Украину стало переломным моментом… Они (учения. — ИноТВ) также свидетельствуют о том, что мы хорошо подготовлены.

Учения начались в понедельник. Сценарий заключается в том, что войска Германии и её союзников должны держать оборону. Потому что на них напал вымышленный восточный альянс «Окказус» — и он пытается захватить порт Ростока. Проходят тренировки дозаправки в воздухе и перехвата истребителей. В учениях принимают участие 10 тысяч солдат и 250 самолётов. 100 из них из США. Теперь бундесвер, который постоянно подвергают критике, может показать, способен ли он вместе с партнёрами по НАТО защитить Германию в случае войны. Генеральный инспектор ВВС Германии пока что доволен происходящим.

ИНГО ГЕРХАРТЦ, генеральный инспектор ВВС Германии: Этими учениями руководит Германия. Это первое. И это показывает, что мы можем внести существенный вклад. Если посчитать количество боевых самолётов, то с нашей стороны задействовано почти 70. А из 10 тысяч солдат на Германию приходится где-то больше половины. Это показывает, какой большой вклад мы можем и должны внести.

Авиапассажирам, к слову, пока что везёт. Изначально ожидалось, что из-за воздушных учений будут возникать большие задержки, но пока что время ожидания не было таким уж большим.

Дата выхода в эфир 16 июня 2023 года.