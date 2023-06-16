ORF: Европарламент призвал НАТО принять Украину в альянс после завершения конфликта с Россией

Европейский парламент принял резолюцию с призывом к НАТО принять Украину в альянс, сообщает ORF. Решение поддержали 425 депутатов, 39 проголосовали против, 42 воздержались. В документе написано, что сразу после окончания боевых действий необходимо как можно быстрее запустить процесс вступления Киева в альянс, при этом предоставив ему временные гарантии безопасности до полноценного членства, рассказывает австрийский телеканал.

Европейский парламент призвал НАТО принять в свои ряды Украину после окончания боевых действий с Россией, сообщает ORF. Об этом говорится в резолюции, принятой на сегодняшней встрече в Страсбурге. В документе сказано, что после окончания вооружённого столкновения необходимо как можно быстрее запустить процесс вступления в альянс.

Такое решение поддержали 425 депутатов парламента, продолжает австрийский канал. 38 проголосовали против. 42 воздержались. В резолюции написано, что до полноценного членства Украины в НАТО ЕС и военная организация должны обеспечить Киеву ограниченные по сроку действия гарантии безопасности. Они вступят в силу сразу после окончания боевых действий, объясняет ORF.

Для Украины вопрос скорейшего вступления в альянс — это одна из самых главных тем. Страна вот уже 15 месяцев находится в вооружённом конфликте с Россией. Депутаты Европейского парламента также осудили разрушение плотины Каховской ГЭС, назвав это военным преступлением. Они потребовали в соответствии с международным правом призвать к ответу всех, кто за него ответственен.