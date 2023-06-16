ORF: Европарламент призвал НАТО принять Украину в альянс после завершения конфликта с Россией

00:51
Военная хроника сообщает об ударе дронами «Герань-2» по Николаевской области
Военная хроника сообщила об ударе барражирующими боеприпасами «Герань-2» по промзоне в Заводском районе Николаевской области.
00:45
В трёх областях Украины объявлена воздушная тревога
Сирены звучат в Сумской, Николаевской и Одесской областях Украины.
00:42
Орещук: «Динамо» могло раньше договориться о назначении Лички на пост тренера
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что руководству столичного клуба не стоило тянуть с решением назначить чеха Марцела Личку на пост главного тренера.
00:38
Песков заявил, что в своём выступлении на ПМЭФ Путин даст оценку российской экономике
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин в своём выступлении на ПМЭФ даст детализированную оценку российской экономике.
00:25
«СТРАНА.ua»: в офисе Зеленского прошли несколько совещаний по поводу отставки Кличко
Офис президента Украины Владимира Зеленского провёл несколько совещаний по вопросу снятия мэра Киева Виталия Кличко с занимаемой должности на фоне истории с одним из столичных бомбоубежищ, которое было закрыто во время воздушной тревоги.
00:22
Медведев: «Зенит» не уступает по уровню финалистам Лиги чемпионов сезона-2022/23
Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев считает, что петербургская команда могла бы на равных конкурировать с участниками плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
00:13
За сутки ВСУ выпустили 134 снаряда по ДНР
Вооружённые силы Украины выпустили за прошедшие сутки 134 снаряда по населённым пунктам ДНР.
00:06
Организаторы Игр Будущего хотят пригласить Роналдиньо на основной турнир
Руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров сообщил, что намерен пригласить на соревнования чемпиона мира по футболу 2002 года бразильца Роналдиньо.
00:00
Власти сообщили об обстреле украинскими военными Новой Каховки
Украинские военные обстреливают Новую Каховку в Херсонской области. Об этом сообщил представитель оперативного штаба администрации города.
23:52
Ахметов заявил, что всё ещё мечтает поиграть в Европе
Полузащитник «Краснодара» и сборной России Ильзат Ахметов дал понять, что готов принять предложение по контракту от клуба из Западной Европы.
23:47
Экс-советник Кучмы Соскин призвал объявить импичмент Зеленскому из-за провала наступления
Президента Украины Владимира Зеленского нужно снять с поста после провального контрнаступления ВСУ, заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин.
23:38
Сборная Испании обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций УЕФА
Сборная Испании по футболу нанесла поражение команде Италии в полуфинале Лиги наций УЕФА.
23:27
Сальдо заявил о покушении на него 9 июня с применением снарядов Excalibur
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о попытке покушения на него со стороны киевского режима с применением десяти высокоточных ракет Excalibur.
23:24
Universal Music приостановил работу с Rammstein из-за обвинений солиста в домогательствах
Медиахолдинг Universal Music приостановил сотрудничество с немецкой рок-группой Rammstein после того, как солиста Тилля Линдеманна обвинили в преступлениях сексуального характера.
23:20
Петржела назвал Ярошика отличным выбором «Оренбурга» на должность главного тренера
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела считает, что Иржи Ярошик сможет помочь «Оренбургу» успешно выступить в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.
23:14
Средняя зарплата учителей в школах в 2022 году составила 49,7 тысячи рублей
По итогам 2022 года средняя зарплата учителей в российских государственных школах составила 49,7 тыс. рублей в месяц.
23:09
Смородская не заинтересована в должности генерального директора «Спартака»
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская дала понять, что никогда не согласится стать генеральным директором столичного «Спартака».
23:06
Певица Анита Цой рассказала подробности о представленной на ПМЭФ продукции «Цойкины рецепты»
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) народная артистка России, певица Анита Цой представила эксклюзивную линейку фирменных закруток и консервации «Цойкины рецепты».
22:54
В кабмине спрогнозировали рост зарплат педработников в детских садах на 30% в 2026 году
Средняя зарплата педагогических работников в государственных и муниципальных учреждениях дошкольного образования вырастет более чем на 30% в 2026 году.
22:52
Хабиров: долг по зарплате в «Салавате Юлаеве» возник из-за бюрократических вопросов
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что задолженность по зарплате в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» случилась из-за волокиты в работе с аудитом.
22:44
Военная хроника: по объектам ВСУ в Бериславе Херсонской области нанесли массированный удар
Мощный удар с помощью ФАБ-250/500 нанесён по объектам ВСУ в Бериславе Херсонской области. Об этом сообщает Военная хроника.
22:38
Алдонин — о голе в ретроматче: бежать было некуда, уже стоял бастион футболистов «Зенита»
Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился эмоциями после ретроматча между петербургским «Зенитом» и сборной России по футболу.
22:28
Гросси заявил, что МАГАТЭ удалось собрать много информации для оценки ситуации на ЗАЭС
МАГАТЭ удалось собрать много информации для оценки ситуации на Запорожской АЭС, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.
22:21
Гендиректор «Зенита» Медведев поддержал идею создания ветеранской лиги
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев выступил за создание ветеранской лиги.
22:19
В «Росэнергоатоме» сообщили, что ВСУ обстреляли миссию главы МАГАТЭ в Запорожской области
Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что украинские военные обстреляли миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси во время их возвращения в город Запорожье.
22:06
Пушилин сообщил о неудачных попытках наступления ВСУ в районе Макаровки
ВСУ предприняли несколько безуспешных попыток наступления в районе Макаровки, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
22:03
«Наполи» объявил о назначении Гарсии на пост главного тренера
В «Наполи» подтвердили назначение Руди Гарсии на пост главного тренера команды Серии А.
21:53
Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что новая техника НАТО ослабила Украину
ВСУ не могут должным образом использовать переданную Украине технику НАТО, заявил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty бывший американский разведчик Скотт Риттер.
21:48
Комментатор Фёдоров решил покинуть телевидение ради работы тренером ХК «Чайка»
Руководитель КХЛ ТВ Дмитрий Фёдоров сообщил, что принял решение покинуть свой пост и перейти на работу помощника главного тренера клуба Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Чайка».
21:47
Губернатор сообщил, что в Краснодарском крае в 2022 году сняли 37 фильмов
В Краснодарском крае в 2022 году сняли 37 фильмов. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
21:42
Кадыров пообещал освободить Марьинку в скором времени
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в скором времени Марьинка в ДНР будет освобождена.
21:38
«Зенит» и сборная России сыграли вничью в ретроматче в Санкт-Петербурге
Петербургский «Зенит» и сборная России по футболу сыграли вничью в ретроматче в Санкт-Петербурге.
21:32
Военная хроника: ВСУ могли принести в жертву бронегруппу с Leopard 2 ради удара в другом месте
Украинские военные могли принести в жертву бронегруппу с танками Leopard 2 на Времевском выступе ради удара на другом направлении. Об этом сообщает Военная хроника.
21:22
Балахнин: «Ростов» в сезоне-2022/23 прыгнул выше головы
Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что команда Валерия Карпина показала отличный результат в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.
21:22
CNN: ряд американских федеральных ведомств подверглись кибератакам
Несколько американских федеральных ведомств подверглись хакерским атакам, Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) пытается минимизировать последствия киберугроз.
21:13
Вице-премьер Белоусов назвал оптимальным курс 80—90 рублей за доллар
Курс в диапазоне 80—90 рублей за доллар является оптимальным и комфортным для экономики. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
21:07
Phuket News: тело россиянина обнаружили на дне бассейна на вилле в Таиланде
На острове Пхукет в Таиланде на дне бассейна на частной вилле обнаружили тело россиянина.
21:01
Камоцци: Чалов — самый универсальный нападающий РПЛ
Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказал мнение, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов является универсальным форвардом.
21:00
Продюсер рассказала о восприятии молодёжью военно-исторических фильмов
Генеральный продюсер «Триикс Медиа» Инесса Юрченко в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума поделилась своим мнением о восприятии молодёжью военно-исторических фильмов, уточнив, что оно не ограничивается зрелищностью, сообщает пресс-служба кинокомпании.
20:59
СЦКК ДНР: ВСУ четвёртый раз за день обстреляли территорию республики из РСЗО
ВС Украины четвёртый раз за день нанесли удар по территории ДНР из РСЗО, выпустив шесть ракет по Озеряновке.
20:51
Лавров: Россия предлагает Африке стратегию равноправия, Парижу для этого нужно постараться
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия предлагает странам Африки стратегию равноправия, а Парижу для этого ещё нужно постараться.
20:44
В США арестовали россиянина Астамирова по обвинению в кибервымогательстве
Власти США арестовали гражданина России Руслана Астамирова по обвинению в причастности к кибервымогательству, говорится в заявлении американского Минюста.
20:44
Сёмин объяснил, что ему не понравилось в новом формате Кубка России
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что ему не понравилось в новом формате Кубка России.
20:41
Генсек ООН надеется на позитивный итог встречи Путина и лидеров Африки по зерновой сделке
Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду на позитивные итоги переговоров российского президента Владимира Путина и африканских лидеров в контексте зерновой сделки.
20:37
Мостовой ожидал, что Тавареш получит травму на сборах молодёжной сборной Португалии
Бывший хавбек сборной России по футболу Александр Мостовой предполагал, что защитник московского «Спартака» Томаш Тавареш мог получить тяжёлую травму на учебно-тренировочных сборах молодёжной национальной команды Португалии.
20:35
Масалитин: Медина по стилю подходит «Спартаку», но его переход маловероятен
Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о переходе полузащитника армейского клуба Хесуса Медины в «Спартак».
20:35
Пушилин: создана рабочая группа для подготовки проекта восстановления аэропорта Мариуполя
Создана межведомственная рабочая группа для подготовки проектно-сметной документации по восстановлению аэропорта Мариуполя.
20:33
Генсек ООН назвал важной инициативу африканских стран по урегулированию конфликта на Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ознакомился с инициативой ряда африканских государств по урегулированию конфликта вокруг Украины и назвал её важной.
20:24
Боец ММА Глухов — о переезде в Россию: в испанских школах очень сильно присутствует ЛГБТ
Латвийский боец смешанных единоборств Константин Глухов признался, что принял решение переехать из Европы в Россию из-за несогласия с навязыванием детям ценностей движения сексуальных меньшинств в испанских школах.
20:18
Полянский: Совбез ООН должен быть проинформирован о расследованиях по «Северным потокам»
Совбез ООН должен быть проинформирован о национальных расследованиях диверсий на «Северных потоках».