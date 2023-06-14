Американский подполковник: обостряя украинский конфликт, Запад усиливает российскую армию и ВПК

Попытки НАТО «обескровить» Россию с помощью ВСУ дают обратный результат. Войска страны получают важный опыт ведения боевых действий, а её оборонный комплекс набирает обороты, увеличивая производство беспилотников, танков и других систем вооружения, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Вы думаете, что НАТО устало от этого (украинского конфликта. — ИноТВ)?

ДЭНИЕЛ ДЭВИС, подполковник армии США в отставке: Определённо, не похоже, что дело обстоит так. Я думаю, что в какой-то степени они устали от того, что этот вопрос маячит рядом. Они просто хотят, чтобы с ним было покончено.

Но, на мой взгляд, судья, слишком много людей, которым нравится смотреть, как Россия истекает кровью, и они рады продолжать, усугубляя потихоньку ситуацию и позволяя ей превратиться в многолетний конфликт на истощение. Я полагаю, что на Западе есть люди, которые были бы довольны таким развитием событий. И поэтому в этом отношении я думаю, что они не устали от происходящего.

Но люди с таким настроем, я имею в виду президента Зеленского, жалуются на отсутствие заботы о гуманитарных последствиях. О какой заботе может идти речь, если украинский народ и военных обрекают на убой?

ДЭНИЕЛ ДЭВИС: Что ж, это одна из самых больших претензий, которые у меня были почти на протяжении всего этого конфликта. По моему мнению, военного пути к успеху или победе, как бы они ни определялись украинской стороной, не существует.

Мы продолжаем давать им достаточно оружия, чтобы конфликт продолжался, но недостаточно, чтобы помочь им победить, если такое вообще возможно. Повторюсь: я настаиваю, сколько бы танков или самолётов мы ни давали, мы добиваемся только того, что предотвращаем поражение Украины и обостряем опустошения украинского народа и городов.

И да, это может вредить России какое-то время, но сейчас начинает проявляться странная динамика. Чем дольше он (конфликт. — ИноТВ) будет продолжаться, тем лучше становится Россия, потому что они накапливают гораздо больше опыта в вопросах, которые имеют значение в ведении конвенциональной войны, их промышленность набирает обороты и они производят много беспилотников.

Они выпускают больше танков и других видов вооружений. Так что в итоге мы можем увидеть, как они становятся сильнее, чем раньше, а не слабее. Так что в наших интересах покончить с конфликтом как можно быстрее, чтобы, честно говоря, попытаться затормозить это (усиление российских войск и ВПК. — ИноТВ).

Дата публикации 12 июня 2023 года.