Судебное преследование Дональда Трампа носит не только политический, но и идеологический характер, заявил в новом эпизоде своей передачи бывший ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, американский истеблишмент не устраивает то, что экс-президент США стремится избежать конфронтации с Россией из-за Украины, о которой в Вашингтоне заботятся больше, чем о судьбе собственной страны.

Судебное преследование Дональда Трампа носит явный политический окрас. Он в буквальном смысле является главным политическим оппонентом Джо Байдена. Сейчас за него готовы проголосовать более 60 процентов избирателей-республиканцев.

То есть Джо Байден делает то, на что ещё не осмеливался ни один президент. Он использует правоохранительные органы, чтобы упечь за решётку своего главного соперника. Это происходит прямо сейчас. Тот, кто отрицает происходящее, лжёт вам.

Но на самом деле всё ещё хуже. Преследование Трампа носит не только политический, но и идеологический характер. Никому, кто имеет такие взгляды, не позволено иметь власть в нашей стране. «Критикуйте наши войны — и вы будете дисквалифицированы. Если будете продолжать в том же духе, мы отправим вас в тюрьму». Это сигнал, который посылает Вашингтон. Не только Демократическая партия, а обе партии.

Например, как и многие республиканцы, якобы консервативный губернатор Техаса Грег Эббот вчера полностью проигнорировал разрушение американской системы правосудия. Вместо этого он подписал очень важный законопроект под названием «Закон КОРОНЫ», который, согласно торжественному сообщению, которое Эббот опубликовал в честь принятия, будет «запрещать дискриминацию на основе атрибутов и причёсок, исторически связанных с расой». То есть в Техасе косички теперь охраняются законом, а выражение несогласованных (с властями. — ИноТВ) мнений об Украине — нет.

Это не беспокоит большинство избранных республиканцев. Они считают Трампа утомительным и постыдным. Их спонсоры его ненавидят. Они не будут грустить, если он умрёт в тюрьме. Но что насчёт избирателей? Какие выводы они делают, глядя на этот спектакль? В основном они приходят к выводу, что у них вообще нет никакой власти, потому что никому до них нет дела.

Но они это уже знали. В отличие от многих наших избранных лидеров, они недавно бывали в Америке. Они знают, как она выглядит. А вы её видели? Если у вас есть несколько свободных дней этим летом, отправляйтесь в путешествие и убедитесь сами. Проезжайте 500 миль в любом направлении и вернитесь домой. Как вам увиденное?

Что ж, всё должно выглядеть великолепно. В прошлом году федеральное правительство потратило шесть с половиной триллионов долларов (на инфраструктуру. — ИноТВ). Это больше, чем когда-либо тратило любое правительство. Поэтому вы по меньшей мере ожидаете увидеть безупречные дороги общего пользования.

Но нет, это совсем не то, что вы видите, когда едете по нашей стране. Повсюду выбоины и бетонные заграждения. Всё напоминает Тегусигальпу до того, как китайцы решили восстановить инфраструктуру Гондураса. Китай не покупает наши дороги, поэтому они разваливаются.

Вы думаете, что люди, мимо которых вы проедете, будут выглядеть счастливыми и процветающими, ведь у нас очень богатая страна. Но многие из них не производят такого впечатления. Заметное количество, судя по всему, крепко сидит на наркотиках. Вы видите, как они слоняются вдоль заколоченных витрин магазинов в маленьких городках.

И, наблюдая всё это, задаёшься вопросом: куда ушли все деньги? Точно не сюда. Что ж, они ушли в Вашингтон, округа Фэрфакс и Лаудон, а также в прекрасно ухоженные зеленые северо-западные районы округа Колумбия. И, конечно же, огромная часть досталась Украине, Зеленскому и его друзьям.

Не потому, что вы голосовали за это. Вы не голосовали за то, чтобы отдать им эти деньги. Вы бы никогда этого не сделали. Но Джо Байден и его многочисленные союзники, от Чака Шумера до Митча Макконнелла и Пола Райана, и каждый ведущий новостей на каждом телеканале — все они считают, что Украина, её границы, её будущее, её инфраструктура важнее, чем город, в котором вы живёте. Они искренне так думают, и это очевидно.

Так думают все власть имущие, кроме Дональда Трампа. Что бы о нём ни говорили, Трамп — единственный человек, у которого есть реальные шансы стать президентом и который не согласен с давней бессмысленной военной повесткой Вашингтона. И именно поэтому они пытаются убрать Трампа, прежде чем вы проголосуете за него. И это должно расстроить вас больше, чем всё, что происходило в американской политике в вашей жизни.

Даже если вы не планируете голосовать за Дональда Трампа. Даже если вы предпочитаете умереть, но не отдать свой голос Трампу — это ваше право, и многие хорошие люди так считают, — разрушение нашей демократии, которая даёт право избирателям поддерживать любого кандидата, который им нравится, даже того, кто не хочет войны с Россией, не должно давать вам спать по ночам.

Да, Дональд Трамп — не безупречный человек, но его грехи незначительны по сравнению с грехами его преследователей. В этой жизни мы не можем выбирать наших мучеников, мы можем выбирать только наши принципы, и на кону находятся принципы ​​Америки.

Дата публикации 14 июня 2023 года.