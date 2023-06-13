Times: «мы достигли фазы войны» — сторонники Трампа предупредили, что его осуждение приведёт к вооружённому насилию

Очередное федеральное обвинение, выдвинутое против 45-го президента США, вызвало возмущение среди его соратников. Они недвусмысленно дали понять, что готовы применить силу, если попытки привлечь Дональда Трампа к уголовной ответственности увенчаются успехом, пишет The Times.

Федеральное обвинение, предъявленное Дональду Трампу, вызвало волну «агрессивной риторики» со стороны его сторонников. Атмосфера в США накалилась на фоне утверждений экс-президента, что он стал жертвой политического преследования, пишет The Times.

По словам издания, во вторник фаворит президентской гонки от республиканцев предстанет перед судом Майами, где ему будет предъявлено 37 пунктов обвинения, связанного с неправильным обращением с сотнями секретных документов. Пока страна, где впервые пытаются привлечь к уголовной ответственности экс-главу государства, сталкивается с непредсказуемой ситуацией, его соратники предупреждают, что этот процесс может закончиться насилием.

Накануне правая республиканка Кари Лейк, которой не удалось победить на прошлогодних выборах губернатора Аризоны, появилась на мероприятии Республиканской партии в Джорджии в компании Трампа. Она выступила со «зловещим посланием» в адрес президента Байдена, генпрокурора Меррика Гарланда и спецпрокурора по делу о секретных документах Джека Смита, отмечает The Times.

Ссылаясь на тот факт, что многие сторонники бывшего главы Белого дома хорошо вооружены, Лейк сказала: «Если вы хотите добраться до президента Трампа, вам придётся пройти через меня и 75 миллионов таких же американцев. И я вам скажу, что большинство из нас являются полноправными членами Национальной стрелковой ассоциации».

«Это не угроза, а социальное рекламное оповещение» — добавила под одобрительные возгласы толпы Лейк, которой прочат место вице-президента в случае возвращения Трампа к власти, обращает внимание The Times.

«Мы достигли фазы войны. Око за око», — написал в Twitter конгрессмен-республиканец от Аризоны и участник группы наиболее консервативных кругов партии «Кокус свободы» Энди Биггс. Его коллега от Луизианы Клэй Хиггинс назвал последнее обвинение, выдвинутое против Трампа, «проверкой периметра со стороны угнетателей».

Между тем сам Трамп дал понять, что не прекратит участие в гонке, независимо от того, с какими юридическими препятствиями он столкнётся. «Я никогда не уйду», — сказал политик представителям прессы после своего выступления в Джорджии.

Он предсказал, что его не осудят, но уклонился от вопроса, помилует ли он самого себя, если вернётся в Белый дом. «Я не думаю, что мне когда-нибудь придётся (амнистировать себя. — ИноТВ). Я не сделал ничего плохого», — подчеркнул Трамп.

На федеральное уголовное дело в отношении Трампа могут уйти годы. A это означает, что его судебные баталии, вероятно, сыграют ключевую роль на президентских выборах 2024 года, поскольку ему или другому кандидату от республиканцев придётся отвечать на постоянные вопросы по этой теме, считает издание.

Представительница юридической команды Трампа Алина Хабба выразила серьёзные сомнения, что её клиент согласится пойти на сделку со следствием и признает вину в обмен на снятие обвинений. «У нас сильные аргументы», — заверила она.

Однако Билл Барр, бывший генеральный прокурор Трампа, сказал, что обвинения против экс-президента «пугают» и могут поставить крест на его политической карьере. «Если хотя бы половина из этого правда, ему конец. Это очень подробное обвинение, и оно очень, очень убийственно», — сказал Барр.

Между тем правоохранительные органы в Майами готовятся к возможным беспорядкам. Ожидается, что как сторонники Трампа, так и его самые ярые противники соберутся у здания суда во время предъявления обвинения.

Экс-президента также хотят привлечь к ответственности в Нью-Йорке за сокрытие дачи взяток звезде фильмов для взрослых. Кроме того, в Джорджии ведётся расследование в связи с попытками Трампа оспорить поражение на выборах в этом штате. Ожидается, что прокуратура объявит решение по обвинениям этим летом.

Ещё неизвестно, как судебный процесс во Флориде повлияет на предвыборную гонку среди республиканцев, в которой пока лидирует Трамп. Опросы показывают, что он значительно опережает своего ближайшего соперника губернатора штата Рона Десантиса, заключает The Times.