Politico: «никогда не уйду» — Трамп пообещал участвовать в президентской гонке, даже если его осудят

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил Politico, чтобы будет участвовать в президентских выборах, даже если его признают виновным по предъявленным ему недавно обвинениям в рамках дела о ненадлежащем обращении с секретными документами. Как поясняет издание, бывший глава Белого дома сможет это сделать, поскольку по закону участвовать в выборах может даже осуждённый преступник.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью Politico пообещал, что продолжит участвовать в президентской гонке, даже если он будет осуждён по обвинениям, официально предъявленным ему на этой неделе.



«Я никогда не уйду, — заявил Трамп в интервью на борту своего самолёта. — Послушайте, если бы я собирался уйти, то ушёл бы до первой гонки в 2016 году. Она была тяжёлой. Теоретически непосильной».



Трампу по закону можно будет баллотироваться в президенты, даже если он будет осужденным преступником. Но выдвижение такой кандидатуры, однако, может стать мощным стресс-тестом для политической и правовой систем страны.



Бывший президент подверг резкой критике спецпрокурора Джека Смита и заявил, что дело против него было политически мотивированным и надуманным.



«Меня преследуют бандиты и дегенераты», — подчеркнул Трамп.



Он также выразил уверенность, что его не осудят, и заявил, что не ожидает заключения досудебной сделки, хотя и оставил открытой такую возможность на случай, если ему «возместят некоторый ущерб».



Трамп при этом исключил возможность помилования самого себя в случае победы на президентских выборах 2024 года.



«Я не думаю, что мне когда-нибудь придётся это делать, — сказал Трамп. — Я ничего не нарушил».