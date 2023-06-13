NPR: экс-советник Трампа призвал его сняться с президентских выборов

Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон считает, что экс-президенту следует снять свою кандидатуру с президентских выборов, сообщает NPR. По словам Болтона, предъявленные обвинения грозят Трампу «большими проблемами» и «тюрьмой на долгий срок», однако он, скорее всего, попытается отложить суд на время после выборов с надеждой, что сможет их выиграть.

Обвинения экс-президента США Дональда Трампа в неправильном хранении засекреченных документов вызвали неоднозначную реакцию у его сопартийцев, пишет NPR. Многие конгрессмены-республиканцы и кандидаты в президенты — включая самого Трампа — настаивают на его невиновности и выступают резко против, по их словам, превращения Министерства юстиции США в оружие политической борьбы. Другие, однако, относятся к действиям бывшего главы государства с большей критикой. Среди них — несколько бывших членов его администрации, включая бывшего генерального прокурора Билла Барра. В программе Fox News Sunday он заявил, что «если даже часть (обвинений. — ИноТВ) — правда, ему (Трампу. — ИноТВ) конец».

Бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон также видит в суде «большие проблемы для Дональда Трампа». «Я думаю, для него такой поворот событий может стать катастрофой, — приводит издание слова Болтона в интервью для Morning Edition. — Безусловно, так и должно быть, потому что если это докажут на суде… то Трамп попадёт в тюрьму на долгий срок».

На пороге новой избирательной кампании Болтон призывает, чтобы с экс-президентом обращались так же, как с любым другим членом администрации. Он настаивает, что если бы любой из десятков тысяч людей, работающих в федеральном правительстве с секретными материалами, хоть в малейшей степени нарушил правила, ему бы грозило суровое наказание, включая увольнение. «Каждый должен в равной степени нести ответственность, не исключая президента, — добавил бывший советник Трампа. — Я думаю, что эта реальная проблема приведёт к серьёзным последствиям для нашей нацбезопасности, если мы не будем относиться к ней серьёзно».

Кроме того, Джон Болтон считает, что Трампу следует снять свою кандидатуру с президентских выборов, хотя и признаёт, что такое вряд ли возможно. «Он попытается отложить суд на время после выборов, надеясь, что выиграет и сам себя помилует, — цитирует NPR слова Болтона. — Однако действительно невиновный человек настаивал бы, чтобы суд прошёл как можно раньше».