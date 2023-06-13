NPR: экс-советник Трампа призвал его сняться с президентских выборов
Обвинения экс-президента США Дональда Трампа в неправильном хранении засекреченных документов вызвали неоднозначную реакцию у его сопартийцев, пишет NPR. Многие конгрессмены-республиканцы и кандидаты в президенты — включая самого Трампа — настаивают на его невиновности и выступают резко против, по их словам, превращения Министерства юстиции США в оружие политической борьбы. Другие, однако, относятся к действиям бывшего главы государства с большей критикой. Среди них — несколько бывших членов его администрации, включая бывшего генерального прокурора Билла Барра. В программе Fox News Sunday он заявил, что «если даже часть (обвинений. — ИноТВ) — правда, ему (Трампу. — ИноТВ) конец».
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