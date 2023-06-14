СТРАНА: Украине рекомендуют пересмотреть закон, ущемляющий права нацменьшинств

Венецианская комиссия рекомендует Украине пересмотреть ряд положений закона о нацменьшинствах, вступившего в силу с марта. Как пишет «СТРАНА», Киеву предлагается поменять языковые нормы, а именно позволить меньшинствам проводить свои мероприятия без перевода на украинский язык, облегчить издание книг на языках нацменьшинств и продажу их в рознице, а также пересмотреть и другие законы, связанные с языком.
Венецианская комиссия рекомендует Украине пересмотреть ряд положений закона о нацменьшинствах, вступившего в силу с марта. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщает офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Киеву предлагается поменять языковые нормы, а именно позволить меньшинствам проводить свои мероприятия без перевода на украинский язык, облегчить издание книг на языках нацменьшинств и продажу их в рознице, «уточнить вопрос» перевода надписей официальных названий и информации для общего ознакомления на язык меньшинства и принять методологию использования языков нацменьшинств в органах власти.
В этом же контексте комиссия призывает пересмотреть и другие законы, связанные с языком. В частности, касающиеся «ограничения свободы использования языка меньшинств и дифференцированного отношения к языкам меньшинств» и права на доступ к СМИ на языках меньшинств путём отмены языковых квот в законе «О медиа».
Также Венецианская комиссия просит в очередной раз отложить перевод системы образования на украинский язык и продолжить переходный период.
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) находится на грани совершения серьёзной исторической ошибки для олимпийского движения, если организация лишит IBA признания.
Суд в Луганской Народной Республике приговорил к восьми годам колонии строго режима солдата ВСУ, похитившего в 2021 году у пункта пропуска «Первомайск-Золотое» офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Документ комитета Европарламента PEGA с рекомендациями по регулированию шпионского ПО в Евросоюзе — это попытка оказать давление на Польшу и Венгрию, заявила депутат Европарламента от Польши Беата Кемпа.
Братьям Рамзину и Князю Амираслановым, а также Глебу Писареву, которых суд отправил в СИЗО до 2 июля за избиение баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в Москве, изменили меру пресечения на не связанную с заключением под стражу.
Дизайнер, директор по продукту Mr.Doors Ксения Кузнецова рассказала, что мужские интерьеры становятся всё более популярны в России. Их основными чертами являются практичность и эргономика, а акцент делается на деталях.
Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков заявил, что в правительство внесён проект о статусе многодетной семьи, согласно которому семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми определяются как многодетные.
В состав африканской делегации, которая приедет в Санкт-Петербург 17 июня для обсуждения мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, войдут президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, Уганды, Республики Конго, Коморских островов, а также премьер-министр Египта. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.