СТРАНА: Украине рекомендуют пересмотреть закон, ущемляющий права нацменьшинств

Венецианская комиссия рекомендует Украине пересмотреть ряд положений закона о нацменьшинствах, вступившего в силу с марта. Как пишет «СТРАНА», Киеву предлагается поменять языковые нормы, а именно позволить меньшинствам проводить свои мероприятия без перевода на украинский язык, облегчить издание книг на языках нацменьшинств и продажу их в рознице, а также пересмотреть и другие законы, связанные с языком.

Венецианская комиссия рекомендует Украине пересмотреть ряд положений закона о нацменьшинствах, вступившего в силу с марта. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщает офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Киеву предлагается поменять языковые нормы, а именно позволить меньшинствам проводить свои мероприятия без перевода на украинский язык, облегчить издание книг на языках нацменьшинств и продажу их в рознице, «уточнить вопрос» перевода надписей официальных названий и информации для общего ознакомления на язык меньшинства и принять методологию использования языков нацменьшинств в органах власти.

В этом же контексте комиссия призывает пересмотреть и другие законы, связанные с языком. В частности, касающиеся «ограничения свободы использования языка меньшинств и дифференцированного отношения к языкам меньшинств» и права на доступ к СМИ на языках меньшинств путём отмены языковых квот в законе «О медиа».

Также Венецианская комиссия просит в очередной раз отложить перевод системы образования на украинский язык и продолжить переходный период.