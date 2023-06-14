Укрепить восточный фланг: министр обороны Польши рассказал о главной цели предстоящего саммита НАТО

В ходе встречи министров обороны «Вышеградской четвёрки» стороны согласовали позиции по предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе в плане получения гарантий по укреплению восточного фланга альянса, сообщает Polskie Radio. Более того, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак призвал другие страны к закупке польских ПЗРК Piorun, которые, по его словам, прекрасно зарекомендовали себя в ходе украинского конфликта.

«На встрече министров обороны «Вышеградской четвёрки», которая прошла в понедельник, мы говорили об июльском саммите НАТО в Вильнюсе. Прежде всего мы желаем укрепления восточного фланга альянса, и на пути к этой цели мы координируем наши действия», — заявил вице-премьер, глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак. Он принял участие во встрече министров обороны стран V4 в Словакии, в ходе которой была подписана политическая декларация о продолжении практики охраны воздушного пространства этой страны в рамках миссии Air Policing, сообщает Polskie Radio.

Польский министр также подчеркнул, что страны «Вышеградской четвёрки» тесно сотрудничают, в том числе в рамках Бухарестской девятки и ЕС. Блащак уверен, что боевое дежурство V4 свидетельствует о плодотворном сотрудничестве стран. «Это очередной — третий раз. В дальнейшем мы будем выступать за то, чтобы в будущем такие мероприятия имели место. Сообща мы выстраиваем функциональную совместимость путём проведения учений наших солдат, совместно мы выделяем значительные суммы на модернизацию наших вооружённых сил», — добавил он.

Он напомнил, что в ходе предстоящего саммита НАТО Варшава будет стремиться заполучить гарантии в плане укрепления восточного фланга альянса. В ходе совместной пресс-конференции Блащак подчеркнул, что состоявшаяся встреча послужила для согласования позиций стран V4 именно в этом вопросе. «Мы также говорили об укреплении нашего потенциала в оружейной отрасли. Мы сотрудничаем друг с другом — в том числе в производстве боеприпасов, но мы также открыты в случае заинтересованности со стороны наших партнёров польским оружием. Я имею в виду Piorun, то есть ПЗРК польского производства, блестяще прошедшие проверку на прочность в руках украинцев, которые так хорошо сражаются за свою независимость», — сказал Мариуш Блащак.

Министр также обратил внимание на то, что проект Military Mobility существенно способствует развитию обороноспособности и укреплению экономических отношений между государствами V4. Благодаря этой инициативе, по его словам, возможно быстро осуществить переброску сил и военной техники внутри стран ЕС. «Я подчёркиваю весомость проекта Military Mobility в первую очередь с точки зрения обороны, но и в плане укрепления отношений между нашими странами — в том числе и экономических, потому что такой путь сообщения север-юг, вне всяких сомнений, увеличивает возможности торгового обмена», — резюмировал он.