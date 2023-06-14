Hürriyet: на встрече в Анкаре будет решаться, одобрит ли Турция заявку Швеции до саммита НАТО в Вильнюсе

В Анкаре официальные лица Турции, Швеции, Финляндии и Североатлантический альянс проведут 14 июня встречу, на которой будет определено, выполнил ли Стокгольм взятые в прошлом году обязательства по борьбе с терроризмом, пишет Hürriyet Daily News. Исход этой встречи определит, одобрит ли Турция шведскую заявку на вступление в военный блок до саммита НАТО в Вильнюсе.

Официальные лица Турции, Швеции, Финляндии и НАТО соберутся в Анкаре 14 июня, чтобы выяснить, в какой степени Стокгольм выполнил свои обязательства по борьбе с терроризмом, указанные в трёхстороннем соглашении, которое было подписано в прошлом году, пишет Hürriyet Daily News.



Четвёртое заседание постоянного совместного механизма пройдёт в турецкой столице примерно за месяц до того, как лидеры Североатлантического альянса соберутся на важнейшем саммите в Вильнюсе.



Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО после ввода российских войск на Украину в 2022 году.



Анкара ратифицировала финскую заявку после того, как Хельсинки выполнил пункты трёхстороннего соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией, которое обязывает два скандинавских государства «активизировать борьбу против терроризма Рабочей партии Курдистана».



Однако, по мнению турецких властей, Стокгольм ещё не предпринял конкретных шагов в этом направлении.



Предстоящая встреча будет иметь важнейшее значение, так как её итог даст сильный сигнал о том, одобрит ли Турция заявку Швеции на вступление в альянс до саммита НАТО, который пройдёт в Литве 11 и 12 июля.



При этом, как отмечает издание, помимо Турции, заявку Стокгольма ещё не ратифицировала Венгрия.