TV4: «необходимость, а не выбор» — финны рассказали шведам, зачем строят бомбоубежища

Финляндия активно приводит в готовность бомбоубежища страны из-за опасений действий «соседа, который принимает радикальные решения», передаёт телеканал TV4. Шведские журналисты сетуют, что официальный Стокгольм не располагает денежными средствами на строительство таких помещений для своих граждан, в то время как у финнов уже сегодня есть помещения, которые способны предоставить защиту для 4,8 млн из 5,5 млн жителей Финляндии.
Шведы и финны считают, что в настоящее время угроза со стороны России более ощутима, чем когда-либо за последние десятилетия. Поэтому, в отличие от Швеции, Финляндия приводит в готовность свои бомбоубежища, которые на сегодняшний день могут вместить почти всё её население, передаёт телеканал TV4.
По словам преподавателя гражданской обороны Хельсинкской спасательной службы Томи Раска, Финляндия граничит с «соседом, который принимает радикальные решения», и поэтому «было бы мудро быть начеку». В беседе со шведскими журналистами Раска подчеркнул, что Швеция и Финляндия расположены в той части мира, где «многое происходит».
По данным шведского управления по вопросам защиты гражданского населения, несмотря на неопредёленную ситуацию с политикой безопасности в Европе, количество бомбоубежищ в Швеции за 5 лет сократилось на 320 и в настоящее время у правительства североевропейского государства нет средств на строительсво помещений. В то же время в Финляндии пересматриваются стандарты бомбоубежищ, поскольку страна строит их с 1929 года и считает себя мировыми лидером в этой области, пишет TV4.
Новостная служба TV4 побывала в одном из таких убежищ в гараже в центре Хельсинки, который снаружи выглядит совсем непримечательно, однако на глубине 20 м внутри скалы есть помещение, которое может предоставить зашиту от ядерных и химических ударов для 6 тыс. человек. Согласно свежему исследованию, в Финляндии насчитывается в общей сложности 50,5 тыс. бомбоубежищ, в которых могут разместиться 4,8 млн из 5,5 млн жителей Финляндии. Во всех новых домах свыше определённого размера тоже должны быть убежища, поэтому их число постоянно увеличивается. Некоторые из них также используются, например, как складские помещения, спортивные залы и автостоянки. По мнению представителя МВД Финляндии Иры Паси, если в такие помещения постоянно приходят люди, то они поддерживаются в хорошем состоянии.
Однако Томи Раск подчёркивает, что для него строительство бомбоубежищ — это «единственный выход». «Это необходимость, а не выбор. Я не чувствую, что в данный момент есть какая-то опасность, но если мне нужно будет искать убежища, я буду знать, что там я под защитой», — говорит он в заключение статьи TV4.