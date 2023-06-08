TV4: «необходимость, а не выбор» — финны рассказали шведам, зачем строят бомбоубежища

Финляндия активно приводит в готовность бомбоубежища страны из-за опасений действий «соседа, который принимает радикальные решения», передаёт телеканал TV4. Шведские журналисты сетуют, что официальный Стокгольм не располагает денежными средствами на строительство таких помещений для своих граждан, в то время как у финнов уже сегодня есть помещения, которые способны предоставить защиту для 4,8 млн из 5,5 млн жителей Финляндии.

Шведы и финны считают, что в настоящее время угроза со стороны России более ощутима, чем когда-либо за последние десятилетия. Поэтому, в отличие от Швеции, Финляндия приводит в готовность свои бомбоубежища, которые на сегодняшний день могут вместить почти всё её население, передаёт телеканал TV4.

По словам преподавателя гражданской обороны Хельсинкской спасательной службы Томи Раска, Финляндия граничит с «соседом, который принимает радикальные решения», и поэтому «было бы мудро быть начеку». В беседе со шведскими журналистами Раска подчеркнул, что Швеция и Финляндия расположены в той части мира, где «многое происходит».

По данным шведского управления по вопросам защиты гражданского населения, несмотря на неопредёленную ситуацию с политикой безопасности в Европе, количество бомбоубежищ в Швеции за 5 лет сократилось на 320 и в настоящее время у правительства североевропейского государства нет средств на строительсво помещений. В то же время в Финляндии пересматриваются стандарты бомбоубежищ, поскольку страна строит их с 1929 года и считает себя мировыми лидером в этой области, пишет TV4.