Fakt: полякам разрешат строить бомбоубежища для личного пользования

На фоне российской спецоперации на Украине у поляков резко возрос интерес к строительству бомбоубежищ в собственных дворах. Как пишет портал fakt.pl, правительство страны планирует упростить установку укрытий площадью до 35 кв.м. Кроме того, тот, кто захочет построить бомбоубежище на заднем дворе, будет освобождён от обязанности получения разрешения на строительство.
После начала российско-украинского конфликта у поляков возрос интерес к строительству бомбоубежищ в собственных дворах. Как пишет fakt.pl, правительство хочет упростить установку бомбоубежищ площадью до 35 кв.м.
Как отмечает портал, тот, кто захочет построить бомбоубежище на заднем дворе площадью до 35 кв.м и так называемое укрытие, будет освобождён от обязанности получения разрешения на строительство.
«Времена крайне неспокойные, и в нашей стране трудно найти достойные бомбоубежища. Те, которые есть, были построены во времена Польской Народной Республики и их состояние оставляет желать лучшего. Люди также не знают, где они находятся, поэтому поляки начали думать о строительстве собственных бомбоубежищ», — отмечает автор материала.
Проект внесения изменений в строительное законодательство опубликован в правительственном законодательном центре. Большинство изменений вступят в силу в начале 2023 года.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку защитника «Локомотива» Максима Ненахова, полученную в матче 11-го тура Российской премьер-лиги с «Уралом» (2:4).
Бывший претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи поделился мнением по поводу предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.
Специалисты СБЕР ЕАПТЕКИ провели исследование и выяснили, что у россиян спрос на витамины и БАДы в сентябре 2022 года вырос в четыре раза по сравнению с тем же периодом 2021-го, а на обеззараживающие средства — в три раза.
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что после реорганизации участка бывшей промзоны Котляково в Царицыне появится более 1,6 тыс. новых рабочих мест.
Эксперты компании по информационной безопасности Group-IB в сентябре выявили 100 фейковых сайтов популярных сетей быстрого питания, где любителям фастфуда предлагалось получить пиццу со скидкой, но вместо этого с их карт списывались суммы, превышающие стоимость заказов.
Российские вратари Игорь Шестёркин из «Нью-Йорк Рейнджерс» и Андрей Василевский из «Тампы-Бэй» вошли в число претендентов на награду «Везина Трофи» в сезоне-2022/23, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заявка Украины на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке поставила США в неловкое положение, заявила в ходе брифинга официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.