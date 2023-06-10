Dagens Nyheter: в Швеции удивились «неожиданно» слабому экономическому росту

Экономика Швеции в апреле развивалась «неожиданно» вяло, передаёт издание Dagens Nyheter со ссылкой на свежие данные Шведского статистического управления. Согласно данным ведомства, внутренний валовый продукт североевропейской страны не менялся с марта, а по сравнению с прошлым годом шведская экономика в апреле сократилась на 0,1%.

Согласно подборке прогнозов агентства Bloomberg, аналитики в среднем ожидали роста экономики Швеции на 0,3% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. По данным Шведского статистического управления, по сравнению с прошлым годом шведская экономика в апреле сократилась на 0,1%, подчёркивает Dagens Nyheter.

«Реальность начинает догонять экономику. Рецессия, которая с самого начала была заложена в картину ожиданий, сдвинулась во времени, и ей в будущем будет всё труднее противостоять», — указывает главный экономист страховой компании Länsförsäkringar Александра Строберг в комментарии к новому отчёту статистического ведомства.

Как сообщает Dagens Nyheter, согласно пересмотренным статистическим данным, в марте шведская экономика сократилась на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как в годовом исчислении она выросла на 0,1%. Потребление домохозяйств выросло на 1,2% в апреле 2023 года по сравнению с мартом этого года с учётом сезонных колебаний. По сравнению с апрелем 2022 года потребление шведских домохозяйств осталось без изменений.

Затраты населения на транспорт, розничную торговлю и обслуживание автомобилей положительно повлияли на общее потребление, которое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в этих отраслях выросло на 2,7%. Тем не менее зафиксировано сокращение потребелния в розничной торговле с широким ассортиментом продуктов питания и напитков на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, констатирует издание.

В то же время последние данные отрасли показывают, что общий объём заказов увеличился на 3% в апреле по сравнению с мартом с учётом сезонных колебаний. По сравнению с апрелем прошлого года количество заказов сократилось на 0,1% с учётом календарных поправок, пишет Dagens Nyheter.