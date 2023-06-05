TN: торговля Швеции с Россией уменьшается из месяца в месяц и может полностью прекратиться

С конца февраля прошлого года среди всех остальных государств Евросоюза Швеция больше остальных сократила торговлю с Россией, которая в скором времени прекратится полностью, пишет Tidningen Näringslivet. По статистическим данным, скандинавы снизили импорт и экспорт с Москвой на 90% за год. С другой стороны, многие страны блока идут в прямо противоположном направлении и наращивают торговые операции с Россией.
По данным недавно опубликованного отчёта Шведского национального совета по вопросам торговли, после начала российской спецоперации на Украине импорт товаров из России в Швецию сократился за год на 90% — с €2,3 млрд до €240 млн. Как сообщает издание Tidningen Näringslivet со ссылкой на специалистов ведомства, российский импорт «уменьшался из месяца в месяц — и при сохранении такой тенденции прекратится полностью».
Таким образом, Швеция стала страной Евросоюза, которая в процентном отношении больше остальных государств блока сократила торговлю с Москвой после февраля 2022 года. Тем не менее статистические данные шведского торгового органа показывают, что 12 стран ЕС увеличили торговлю с Россией после начала украинского конфликта. В качестве объяснений сложившейся ситуации приводятся рост цен на нефть и газ и тот факт, что некоторые страны Евросоюза зависят от поставок ископаемого сырья из России, пишет Tidningen Näringslivet.
Помимо инфляции, страны «испытывали разную степень сложности» при смене поставщиков и других товаров и поэтому предпочитали продолжать импортировать российские товары, не подпадающие под санкции. В отчёте ведомства указывается, что степень давления по ограничению торговли с Россией различается между странами Евросоюза.
Что касается экспорта шведских товаров в Россию, то он упал на 65% до €0,8 млрд по сравнению с €2,3 млрд до начала вооружённого противостояния. Если объединить все 27 стран ЕС, импорт из России за период измерения (март 2022 г. — февраль 2023 г.) составил €176 млрд, что сопоставимо с €185 млрд за годовой период с марта 2021-го по февраль 2022 года. В целом экспорт из Евросоюза сократился с €91 млрд до €48 млрд, отмечает автор статьи.
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